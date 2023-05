Miguel Babo cocina langosta en uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica

El TikToker Miguel Babo quien muestra la gastronomía ancestral Achí cocinó langosta por primera vez junto al chef quetzalteco Sergio Díaz de Sublime, el restaurante catalogado entre los 50 mejores del Latinoamérica.

El fotógrafo y artista visual Carlos López Ayerdi compartió el momento en el que ambos conocedores de la alimentación nacional fusionaron sus habilidades para aprender uno del otro.

"Sublime es el restaurante del chef Sergio Diaz y acaba de ser galardonado como uno de los mejores restaurantes de toda Latinoamerica, según el premio '50 best', pedir una reserva requiere de paciencia ya que no es solo llegar y listo, hay una lista de espera y debes llamar. Sergio es un amigo a quien le tengo mucho aprecio y confianza, le platiqué de Miguel y sin pensarlo aceptó recibirlo en su cocina para enseñarle a hacer langosta, platillo que nunca había sido probado por Miguel", contó Ayerdi acerca del encuentro.

"La aventura empezó en la terminal de la zona 4, Sergio le consultó a Miguel sobre lo que deseaba cocinar y le expuso opciones, Miguel sin dudarlo escogió Langosta", continuó pidiendo que vieran los detalles en el clip.

Babo fue premiado como "Tik Toker" del año por su contenido educativo acerca de la cultura y gastronomía Achí, platos deliciosos que es importante preservar.

Díaz conoció la historia de Miguel y lo invitó a su cocina, ambos compraron muy temprano los ingredientes "Estoy contento de estar en una cocina profesional" dijo Babo. "Para mí esto es un sueño", agregó.

Al terminar Miguel dejó en un mural especial del restaurante su firma, al lado de su chef favorita Mircini Moliviatis, quien ha sido una de sus mayores inspiraciones.

MIRA EL VIDEO: