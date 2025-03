Ministro de Comunicaciones y diputada se enfrentan durante supervisión de carretera

-

Una acalorada discusión entre una diputada y el ministro de Comunicaciones tuvo lugar en una comunidad de Baja Verapaz, donde se tenía previsto supervisar una carretera.

El ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, y la diputada por Baja Verapaz, Marleni Matías, protagonizaron una discusión que subió de tono, cuando se disponían a realizar un recorrido por una carretera.

Un video que circula en las redes sociales muestra la molestia del funcionario por la presencia de medios de comunicación locales, lo cual hizo que le recriminara a la legisladora, con quien habría acordado supervisar la ruta. La discusión fue tensa e incluyó un cruce de reclamos y señalamientos.

Díaz cuestionó que hubiera comunicadores en el área y remarcó que eso no era de su agrado, pues él estaba en medio de una inspección técnica. "Esto no era lo que yo quería (...), vengo recorriendo la RN-5, que usted me dijo", expresó el ministro de Comunicaciones.

Y, aunque quiso seguir su argumentación, fue interrumpido por Marleni Matías, quien le recriminó que antes se hubiera reunido con un diputado del bloque Cabal.

El ministro de Comunicaciones y la diputada Marleni Matías intecambiaron señalamientos, frente a autoridades y vecinos. (Foto: Captura de pantalla)

Pero las cosas no quedaron ahí, la congresista arremetió porque el funcionario no fue puntual en la cita que habían pactado por el recorrido y le reclamó por haberla hecho esperar varias horas.

Díaz respondió que antes estuvo con el presidente Bernardo Arévalo y otros representes, incluido el gobernador departamental. Esto hizo que Matías también se fuera contra él.

La tensión continuó, pero, tratando de dar una salida a la situación, la diputada pidió que se hiciera el recorrido; sin embargo, el ministro se negó, argumentando que ya había terminado su labor.

Posteriormente, reclamó a la parlamentaria por haber pedido una interpelación en su contra.

Debido a la discusión entre el ministro de Comunicaciones y la diputada, no se llevó a cabo la supervisión de una carretera. (Foto: Captura de Pantalla)

El enfrentamiento fue grabado por varias personas y de inmediato se publicó en diferentes páginas. Ahí se consignó que el incidente tuvo lugar en una comunidad del municipio de Granados, Baja Verapaz. Según trascendió la fiscalización del tramo en la Ruta Nacional 5 (RN-5) se suspendió.