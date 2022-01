Minnie Mouse deja su vestido por unos pantalones y desata críticas

Disney compartió una imagen de Minnie usando pantalones por el aniversario de Disneyland París y desató críticas.

OTRAS NOTICIAS: Así fueron captados Zendaya y Tom Holland en las calles de Reino Unido

Cerca de cumplir 94 años, Minnie Mouse se quitó la falda para portar por primera vez en la historia un traje de pantalón y saco, el cual estuvo a cargo de la diseñadora británica Stella McCartney.

El motivo del nuevo diseño de vestimenta de Minnie fue para conmemorar el trigésimo aniversario de Disneyland París.

"Minnie siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón, compartimos los mismos valores", destacó la diseñadora.

"Lo que me encanta de ella es que encarna la felicidad, la libre expresión, la autenticidad... Y con ello inspira a personas de todas las edades en todo el mundo", concluyó Stella.

Stella McCartney has designed Minnie Mouse's very first pantsuit, and it's gorgeous #DisneylandParis30 pic.twitter.com/jKSckBji36 — Disneyland Paris EN (@DisneyParis_EN) January 25, 2022

El radical cambio de Minnie causó críticas en las redes sociales, pues varios usuarios han mostrado el rechazo al estilo de la ratoncita. La cadena televisiva Fox criticó el estilo de Minnie, comentando: "Están destruyendo el tejido de la sociedad".