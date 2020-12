Misa de Gallo: El mensaje del papa Francisco por Navidad

El pontífice encabezó su octava misa de Gallo como Papa. Durante la ceremonia, pidió alejarse de los "pesebres de vanidad" y convocó a liberarse de "los círculos viciosos de la insatisfacción, de la ira y de la lamentación".



⭐️ Síguenos en Google News dando clic a la estrella

La misa inició dos horas antes del horario habitual para adecuarse a las normativas vigentes en Italia por el repunte de casos de Covid-19.

"Tú que me salvas, enséñame a servir. Tú que no me dejas solo, ayúdame a consolar a tus hermanos, porque desde esta noche todos son mis hermanos", fueron las palabras con las que el pontífice concluyó su homilía de Nochebuena.

Frente al altar de la Cátedra, en el que se desarrolló la ceremonia en vez del tradicional altar central de la Basílica, unos 170 fieles y 30 cardenales, todos con mascarillas, siguieron la ceremonia, lejos de las 10 mil personas que llenaban la Basílica y las inmediaciones años anteriores.

En la ceremonia, que marca el inicio de las celebraciones vaticanas para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el Papa lamentó las veces en que, "hambrientos de entretenimiento, éxito y mundanidad, alimentamos nuestras vidas con comidas que no sacian y dejan un vacío dentro".

Este año, además, la instalación de un pesebre con tintes futuristas en la Plaza San Pedro generó diversas críticas por la inclusión de un astronauta entre las tradicionales figuras.

Sin referencias explícitas a la pandemia de coronavirus durante la homilía, el Papa había iniciado la celebración tras escuchar la "calenda", el canto típico que suena solo para esta Misa.

Para evitar aglomeraciones de fieles en la Plaza San Pedro, el Papa impartirá la bendición desde el Aula de la Bendiciones, una sala construida en el 1622 dentro del Palacio Apostólico Vaticano. El sábado 26 de diciembre ofrecerá el Ángelus desde la Biblioteca del Palacio Apostólico.

TE PUEDE INTERESAR:

Esto esconde en el fondo "El Gran Agujero Azul" de Belice

NO DEJES DE LEER: