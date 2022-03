Esto hizo que Bad Bunny perdiera las regalías de “Safaera”, Missy Elliot ganó

El tema se ha convertido en uno de los más populares, pero un error les hizo perder millones de dólares en ganancias por la reproducción de la canción.

El fenómeno mundial de “Safaera” comenzó en 2020, cuando la canción fue lanzada en el álbum YHLQMDLG de Bad Bunny; es una colaboración con los músicos Jowell & Randy y Ñengo Flow, al poco tiempo se volvió viral.

La canción inspiró retos de TikTok, subió a la cima de lo más escuchado en diversas plataformas, también ha sido un imán de demandas y ha hecho perder millones a los músicos.

En ese año YHLQMDLG fue el disco de música latina más vendido en Estados Unidos, también el más reproducido a nivel global en Spotify y ganó el Grammy al mejor álbum de música latina pop o urbana.

De acuerdo con la publicación especializada de Pitchfork, este tema incluye al menos ocho cambios de ritmo, cinco flows de rap y 10 años de referencias, como la línea de bajo de “Could You Be Loved”, de Bob Marley; los sintetizadores de sirena de DJ Nelson, la cinta Xtassy Reggae de DJ Goldy; la línea de apertura de Pa’ la pared de Cosculluela con Jowell & Randy; un sample de “El tiburón”, de Alexis y Fido; “Guatauba”, de Plan B; así como un riff de guitarra de “Get Ur Freak On”, de Missy Elliott, una de las que les causó más conflictos legales.

Regalías



“Les tengo que decir la verdad, no lo monetizamos, es que ahí cometimos unos errores grandísimos con la producción”, expone Jowell, quien compuso una parte del tema que en 2021 fue incluido en el listado de las mejores 500 canciones en la historia de la revista Rolling Stone.

El músico comentó que tuvieron que cederla porque Missy Elliot se enteró de que utilizaban el riff de Get Ur Freak On, “Esa fue la que se quedó con todo... Ella pidió un montón de millones de pesos”, explicó.

Justo cuando estaban en medio del conflicto, en mayo de 2020, tuvieron que sacar la canción de Spotify.

Después de negociaciones, Jowell afirma que se hizo un acuerdo para que Missy Elliot ganara regalías.

“Se quedaron con todo, lo que pasa es que legalmente ellos no me pueden sacar porque escribí ahí, me dieron uno por ciento, uno por ciento a Randy y así, hasta Bad (Bunny) cobra como el uno por ciento”.

De acuerdo con Jewell, el problema fue el gran éxito que tuvo: “Si esa canción hubiera sido una canción normal y corriente de cualquiera, por ahí como las que nosotros sacamos, nadie se hubiera metido... Esa canción la jodieron porque fue demasiado exitosa”.

Más demandas



En octubre de 2021 el diario puertorriqueño El Nuevo Día informó que AOM Music presentó una demanda en Los Ángeles contra Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, y sus colaboradores por el plagio de la la obra de Pedro Gerardo Torruellas Brito, también conocido como DJ Playero.

En la demanda se acusó que en “Safaera” se infringieron los derechos de autor de tres obras producidas por DJ Playero: “Besa tu cuerpo”, “Chocha con bicho” y “Sigan Bailando”. Se solicitó una cantidad de hasta 150 mil dólares por cada canción.

De acuerdo con una publicación de Los Ángeles Times, los demandantes consideraron que los demandados sabían que era necesario obtener licencias para el uso de obras de terceros, pues así se demostraba el hecho de que Missy Elliot es reconocida como coautora de “Safaera” debido al sampleo de su exitosa canción “Get Ur Freak On”.