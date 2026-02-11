El misterio que rodea la muerte de la bailarina Edith Pacheco

-

Usuarios de redes sociales han lamentado la muerte de la bailarina guatemalteca.

Edith Dolores Pacheco Quintanilla, de 45 años, quien era una artista, bailarina y maestra de danza, además de ser madre de una niña de 14 años, habría fallecido entre el pasado lunes 9 y martes 10 de febrero por causas aún no establecidas por las autoridades.

En redes sociales ha circulado información que pudo haberse tratado de un asesinato, pero de momento el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) indicó que no fue posible determinar la causa de muerte en la necropsia, por lo que se requirieron estudios complementarios para establecerla.

Estos estudios aún están en proceso, por lo que se desconoce el motivo que originó la muerte de la bailarina guatemalteca.

El gremio se ha pronunciado ante esta lamentable pérdida que envuelve a la danza en el país, en donde Edith Pacheco será recordada por integrar los distintos cuerpos de baile.

Edith Dolores Pacheco Quintanilla habría sido localizada sin vida entre el pasado lunes 9 y martes 10 de febrero. (Foto: Redes sociales)

Lamentan su muerte

El programa de danza Infodanza GT publicó por medio de su página de Facebook lo siguiente: "Con mucha tristeza nos despedimos de Edith Pacheco, amiga y compañera de la danza. Te recordaremos siempre con nuestro cariño. Descansa en Paz Edith y sigue bailando en el Cielo. Te damos un abrazo eterno", acompañado de una esquela.

(Imagen: Infodanza GT)

También, se pronunció el Ballet Moderno y Folklórico Nacional de Guatemala. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de la maestra y bailarina, Edith Dolores Pacheco Quintanilla. Exintegrante del Ballet Moderno y Folklórico, su trayectoria y dedicación al arte guatemalteco dejan un vacío irreparable, pero también un ejemplo de excelencia para las nuevas generaciones", escribió el ballet.

Además, se dirigió a la familia y amigos de la bailarina, a quienes le ofreció las más sinceras condolencias por la irremediable pérdida.

(Imagen: Ballet Moderno y Folklórico Nacional de Guatemala)

El Ballet Independiente Magia y Color de Guatemala se sumó a las condolencias, indicando que, "Con profundo dolor anunciamos la partida terrenal de Edith Pacheco, amiga, maestra, bailarina y compañera de muchos escenarios".

En la misma publicación se lee: "Rogamos a Dios le permite ingresar en su reino celestial y que su familia pueda recibir la fortaleza que necesitan en este momento de profundo dolor". Esto se acompaña de la cita bíblica: "Alaben su nombre con danza; con pandero y arpa a él canten", Salmo 149:3.