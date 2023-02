La misteriosa bola de metal que sorprendió en una playa de Japón (video)

Una extraña bola de metal apareció repentinamente en una playa de Japón, causando intriga entre los visitantes.

Misterio e intriga ha causado una extraña esfera de metal que apareció repentinamente en la playa de Enshu, en la costa del Pacífico de Japón.

La estructura es de color marrón naranja y cuenta con 1.5 metros de diámetro y óxido en su superficie. Ante el asombro y desconocimiento sobre el objeto, autoridades acudieron al área para inspeccionar.

Según informó The Guardian, la policía se acercó para revisar el extraño objeto y levantaron un perímetro de 200 metros por seguridad.

(Foto: captura de video)

De inmediato, autoridades descartaron que se tratara de una bomba o una mina luego de examinarlo con rayos X. Esto arrojó que la esfera está vacía por dentro.

El video de la insólita escena fue compartido por diversos medios internacionales, entre ellos NHK World News. En el clip se observa cómo dos agentes inspeccionan el objeto de grandes proporciones.

Ante el hecho, las teorías conspirativas no se han hecho esperar en redes sociales, Hay quienes mencionan que se trata de un globo espía acuático, e incluso que podría ser una nave espacial.

Sin embargo, la explicación más probable es que se trate de una boya de amarre de acero, una estructura que las embarcaciones llevan para amarrar de una forma sencilla.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) February 21, 2023