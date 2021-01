Hallan el cuerpo sin vida de modelo y conductora mexicana

Ximena Hita, conocida en México por su triunfo como Miss Aguascalientes 2019, fue encontrada sin vida en su apartamento. Hasta ahora, todo es un misterio.

La modelo de 21 años, iniciaba su carrera como conductora de televisión en un canal de su estado natal. Estudiaba una licenciatura en enfermería y era paramédica.

Las causas de su muerte, este 1 de enero, no han sido establecidas. De manera no oficial ha trascendido que se habría quitado la vida, sin embargo, es una versión no confirmada aún.

Las autoridades mexicanas iniciaron una investigación de acuerdo con la publicación de varios medios de prensa.

En redes sociales se leen diversos comentarios, algunos de amigos de la joven, acerca de la probabilidad que estuviera padeciendo depresión.

Al saber de su muerte, de inmediato se compartieron las últimas historias que publicó en Instagram, previo a ser localizada fallecida.

Estas fueron más últimas historias de Instagram que publicó Ximena Hita, la reina de belleza de Aguascalientes que decidió quitarse la vida este 1 de enero.

