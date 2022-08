Estadounidense reacciona al sabor de las enchiladas guatemaltecas

Una latina preparó las tradicionales enchiladas guatemaltecas para su novio norteamericano quien tuvo una inesperada reacción al probarlas.

Henna Sharee utiliza su cuenta de TikTok para compartir los sabores del mundo, especialmente de Latinoamérica y dedicó uno de sus post a Guatemala, eligiendo las enchiladas, plato que consiste en colocar en una tostada picado de carne, curtido, salsa de tomate y pedacitos de huevo duro.

Henna preparó enchiladas guatemaltecas. (Foto: Instagram)

"Este es el día dos de comidas del mundo donde trato de preparar platillos representativos de cada país, hoy pararemos en Guatemala para preparar enchiladas", explicó al inicio del clip.

"Este plato me tomó 3 horas para hacerlo", explicó mientras decía los pasos para cocinar, primero, el picado de res, luego el curtido y luego la salsa, incluso hizo las tostadas desde cero, haciendo las tortillas y luego friéndolas.

(Foto: Oficial)

En otro video mostró cómo compartió el resultado con su novio estadounidense y la reacción de él al probar una combinación que para él era desconocida.

"Pidiendo a mi novio blanco que pruebe enchiladas guatemaltecas", dijo mientras mostraba las tostadas ya preparadas.

(Foto: Tik Tok)

"Bueno, bueno, bueno, ¡qué tenemos aquí!", expresó el invitado.

"Esta es una enchilada guatemalteca, así que no luce como una enchilada mexicana y no será como las que has probado antes", explicó Henna.

"¡Tiene huevo encima!", preguntó extrañado.

"Tiene huevos, cebolla, repollo, remolacha", explicó la cocinera.

"Huele muy bien, oh mi Dios ¿cómo comes esto?", respondió.

(Foto: Oficial)

"Solo muérdelo", dijo la tiktoker.

"Está muy rico, no soy fan de la remolacha por ello le daría un 8 de 10, pero está muy rico, es muy diferente, ¡hice un desastre!", respondió sorprendido.

MIRA LOS VIDEOS:

#guatemalanfood #guatemala #latinfood