Modelo de OnlyFans decide ingresar a convento tras traumática experiencia

La modelo que triunfó en la "página azul" tomó una drástica decisión luego de vivir una traumática experiencia.

Emy Buono, famosa modelo de OnlyFans, sorprendió a sus seguidores tras dar un completo giro a su vida luego de vivir una experiencia que ahora describe como traumática.

La italiana de 25 años se dedicaba a compartir contenido para adultos en la página azul. Sin embargo, las cosas no salieron como imaginaba, luego de que su contenido terminara filtrándose.

En una reciente entrevista a un medio local, Buono reveló que dicho incidente la llevó a ser víctima de agresión cibernética, lo que la hizo decidir por cambiar de rumbo en su vida.

La filtración de sus videos y fotografías subidas de tono llegaron a su entorno familiar y el de su pareja. A raíz de ello, una fuerte crisis emocional se apoderó de su relación.

Por tal motivo, la joven modelo se replanteó si valía o no la pena continuar generando contenido para OnlyFans. Y aunque la conclusión fue que realmente no lo valía, sí acepta que esto hizo que tuviera independencia económica.

"La plataforma no es segura. No me protegió porque el contenido de pago que publiqué se hizo viral y acabó en los teléfonos de todo el mundo. Fue egoísta y causó daño a quienes me importaban", expresó en la entrevista.

Emy Buono tomó la decisión de internarse en un convento de monjas para encontrar "serenidad". Recientemente, realizó su ingreso a la congregación de las Hermanas Oblatas del Santo Niño Jesús en Sorrento para empezar su camino espiritual.

La italiana enfatiza que su meta no es "convertirse en una santa", pero sí busca distanciarse de toda persona que la juzgue. "Quiero encontrar un poco de paz y bienestar", puntualizó.

