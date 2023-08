El "descuido" que le habría costado la vida a Bray Wyatt de la WWE

-

Bray Wyatt no siguió una recomendación que los médicos ya le habían hecho, por sus complicaciones cardíacas.

La super estrella de la WWE, Bray Wyatt, habría fallecido a causa de un infarto tras varias semanas de complicaciones cardíacas desde que contrajo Covid a principios de 2023.

Así lo reveló el periodista especializado en lucha libre, Sean Sapp, quien destacó que el virus desató los problemas de corazón en el luchador profesional.

Sin embargo, Wyatt habría cometido un determinante descuido momentos antes de que su novia lo encontrara sin respiración en su habitación.

Bray Wyatt fue un famoso luchador de la WWE. (Foto: TMZ)

De acuerdo con el portal TMZ, los médicos habían recomendado a Bray Wyatt utilizar un desfibrilador cardíaco (para monitorear el ritmo de sus latidos) en todo momento a raíz de sus complicaciones.

Pero cuando el cuerpo del famoso fue encontrado, este no contaba con dicho aparato pese a las indicaciones. Tan solo una semana antes ya había sido hospitalizado por fallas cardíacas, por lo que le dijeron que continuara usándolo.

Aunque no se sabe si el dispositivo habría salvado la vida de Wyatt, autoridades hicieron énfasis en este dato. Además, revelaron que el desfibrilador fue encontrado dentro de su carro estacionado en la entrada de la vivienda.

Wyatt tuvo una ilustre carrera como luchador profesional, en donde obtuvo el Campeonato de la WWE en una ocasión y el Campeonato Universal dos veces.

La noticia de su muerte la dio Paul Levesque, más conocido como Triple H, director de contenido de la WWE. Este indicó que recibió una llamada del padre de Bray, confirmando el deceso del luchador.