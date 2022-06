Modelo brasileña revela que Piqué le enviaba mensajes "indebidos"

La modelo brasileña Suzy Cortez confiesa que Gerard Piqué le enviaba mensajes indebidos.

En medio de los fuertes rumores de separación entre Shakira y Gerard Piqué, la modelo brasileña Suzy Cortez se ha sumado a la campaña contra el futbolista, al confesar que este le enviaba mensajes "indebidos".

Un medio español confirmó la separación de Shakira y Gerard Piqué tras una supuesta infidelidad por parte del futbolista. (Foto: Instagram)

Fue en una entrevista para el Diario NY, donde la brasileña expresó que Piqué no vale la pena, pues de todos los jugadores del Barcelona este fue el único que le mandó textos fuera de lugar siendo esposo de la colombiana.

"Este no vale la pena para nada. Fue quien me mandó el mensaje más directo", aseguró la modelo. Además, contó que de todo el equipo español, solo Messi y Coutinho no le escribieron.

Cortez dijo que Piqué le pidió su número mediante el presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell.

"Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número, en ese momento y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que se borraba todos los días preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, reveló Cortez.

Por último, explicó que no había hablado antes por respeto a Shakira, pero que con las circunstancias actuales contará todo lo que pasó con el futbolista.

Ruptura por infidelidad

Hace unos días, el medio español El Periódico aseguró que la pareja atraviesa una crisis sentimental por supuesta infidelidad por parte del futbolista. Sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado para confirmar o desmentir tal rumor.