Madre graba un video junto a su hija antes de ser alcanzadas por una bomba en Ucrania

El último video que grabó una mujer junto a su pequeña hija minutos antes de ser alcanzadas por una bomba en Vinnytsia, Ucrania.

Este jueves, indignación y conmoción se apoderaron de las redes sociales luego de difundirse un video que muestra a una madre e hija ucranianas, solo una hora antes de ser alcanzadas por un ataque con misiles rusos.

La mujer caminaba junto a su pequeña en dirección a su hogar, luego de ir por ella a la guardería, y fue ella quien compartió el video en sus historias de Instagram.

Horrednous!!! The last video of a baby girl and her mother 1.5 hour before #Russia's barbaric attack on Vinnytsia. A girl was brutally killed and a mother lost aleg and is fighting for her life. #Russia must be stopped and defeated! pic.twitter.com/OvOFnPx3e6 — Giorgi Revishvili (@revishvilig) July 14, 2022

Bombardeo ruso

Al menos 20 personas han muerto y otras más han resultado heridas, durante el ataque con misiles rusos sobre la ciudad ucraniana de Vinnytsia, un lugar que hasta hace poco estaba exento de bombardeos.

"Hubo ocho cohetes, de los cuales dos impactaron en el centro de la ciudad. Han muerto 20 personas, entre ellas tres niños y un gran número de heridos". Según el diario The Sun, la pequeña del video sería una de las víctimas fatales.

Madre sobrevivió

Irina Dmitrieva, madre de la pequeña, habría sobrevivido al ataque. Pero, según indican, perdió una pierna y está luchando por su vida en un hospital de Ucrania.

Dmitrieva se mudó a Vinnytsia en febrero pasado para vivir junto a su madre. De acuerdo con medios ucranianos, está divorciada y es muy activa en redes, pues junto a su pequeña con síndrome de down hablaba sobre su experiencia criándola.