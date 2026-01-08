¡Aventura y relax! Descubre el Campamento Monte de los Olivos en Río Hondo

-

En la parte baja de la Sierra de las Minas, el Campamento Monte de los Olivos se ha convertido en una alternativa natural en Río Hondo, Zacapa. El sitio turístico cuenta con cascadas, senderos, áreas recreativas y espacios utilizados para actividades familiares, grupales y retiros religiosos.

Si estás buscando un lugar escondido, rodeado de naturaleza y tranquilo al cual no llegan muchas personas, te recomendamos el Campamento Monte de los Olivos, que es un destino ubicado en la aldea Jones, en Río Hondo, Zacapa.

El sitio se encuentra precisamente en la parte baja de la Sierra de las Minas, que se caracteriza por su diversidad ecológica y la riqueza de su flora y fauna.

El lugar cuenta con caminos en buen estado para que los visitantes hagan senderismo. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

El lugar abre de lunes a domingo de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y ofrecen estacionamiento, baños y asientos accesibles para sillas de ruedas, entre muchas amenidades más.

El sitio, además, cuenta con cascadas, caminos adecuados para hacer senderismo, piscina, un salón para actividades y hamacas para que te relajes.

Según Ana Barrera, integrante de un grupo de exploradores que acudió para despedir el año, el sitio es utilizado para realizar retiros religiosos.

El lugar cuenta con diversas especies de flora y fauna. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

"Visitamos el Monte Los Olivos, porque es un lugar especial que recomendamos. El ingreso es de 15 quetzales, pero vale la pena. Es primera vez que visito este lugar y nos quedó ese deseo de regresar", comentó Barrera.

Asimismo, la visitante Rosa Cordón mencionó que para ella y para el grupo fue muy especial el lugar, ya que les gusta dar a conocer lugares pocos conocidos.

El caldo de gallina no puede faltar. En el lugar hay puestos donde lo venden a buen precio, al igual que otros platillos. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Por su ubicación, accesibilidad y variedad de amenidades, el campamento se ha convertido en un punto ideal para visitas familiares, con amigos y actividades grupales, atrayendo a quienes prefieren destinos naturales alejados del bullicio.

Si deseas obtener más información del lugar, puedes comunicarte al 7942-0149.

Desde el Monte Los Olivos se puede observar la aldea Jones. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

¿Cómo llegar?

En auto propio

La ruta recomendada es por la carretera al Atlántico (CA-9).

Continúa hacia Zacapa y Río Hondo.

Una vez cerca de Río Hondo, sigue las señales o utiliza Waze o Google Maps para guiarte específicamente a la aldea Jones, donde se encuentra el Campamento Monte de los Olivos.

En transporte público