Balneario La Cascada: un sitio ideal para disfrutar la naturaleza en Usumatlán

Si busca un descanso en la naturaleza para iniciar el 2026, el Balneario La Cascada en Usumatlán, Zacapa, ofrece una escapada barata y revitalizante, ideal para desconectarse, disfrutar de piscinas naturales, senderos y recargar energías.

Si buscar disfrutar del descanso por las fiestas de fin de año y comenzar el 2026 en un lugar especial, el balneario La Cascada ofrece una alternativa de descanso con la naturaleza.

El lugar, situado en la aldea El Paraíso, abre sus puertas para disfrutar de sus instalaciones en esta época y durante todo el año, especialmente si buscas desconectarte y rodearte de naturaleza.

Si buscas un lugar para relajarte luego de las fiestas de fin de año, esta cascada es ideal. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

En un entorno natural privilegiado, los visitantes podrán acceder a las piscinas, la cascada, las hamacas y caminar en senderos rodeados de verde.

Nora Ruano, encargada del sitio, hizo la invitación a propios y visitantes a acudir al balneario e indicó que para entrar solo deben cancelar Q20, que sirve para mantener el lugar en perfectas condiciones.

El lugar también cuenta con una piscina. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

"Invitamos a todos a hacer una pausa necesaria: en 2025 aprendimos que el mayor lujo es el tiempo para uno mismo, y nuestro balneario es el lugar perfecto para reconectar con la tranquilidad antes de iniciar un nuevo año", comentó.

El balneario tiene un espacio para que puedas descansar en hamacas. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Consejos para tu visita

Lleva protector solar

Utiliza repelente de insectos

Lleva toalla

Acude con ropa extra

Lleva tus propios alimentos (si no quieres comprar en el turicentro)

Propios y visitantes acuden cuando quieren rodearse de la naturaleza. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

¿Cómo llegar?