Balneario La Cascada: un sitio ideal para disfrutar la naturaleza en Usumatlán

Si busca un descanso en la naturaleza para iniciar el 2026, el Balneario La Cascada en Usumatlán, Zacapa, ofrece una escapada barata y revitalizante, ideal para desconectarse, disfrutar de piscinas naturales, senderos y recargar energías.
Si buscar disfrutar del descanso por las fiestas de fin de año y comenzar el 2026 en un lugar especial, el balneario La Cascada ofrece una alternativa de descanso con la naturaleza.
El lugar, situado en la aldea El Paraíso, abre sus puertas para disfrutar de sus instalaciones en esta época y durante todo el año, especialmente si buscas desconectarte y rodearte de naturaleza.
En un entorno natural privilegiado, los visitantes podrán acceder a las piscinas, la cascada, las hamacas y caminar en senderos rodeados de verde.
Nora Ruano, encargada del sitio, hizo la invitación a propios y visitantes a acudir al balneario e indicó que para entrar solo deben cancelar Q20, que sirve para mantener el lugar en perfectas condiciones.
"Invitamos a todos a hacer una pausa necesaria: en 2025 aprendimos que el mayor lujo es el tiempo para uno mismo, y nuestro balneario es el lugar perfecto para reconectar con la tranquilidad antes de iniciar un nuevo año", comentó.
Consejos para tu visita
- Lleva protector solar
- Utiliza repelente de insectos
- Lleva toalla
- Acude con ropa extra
- Lleva tus propios alimentos (si no quieres comprar en el turicentro)
¿Cómo llegar?
- Para llegar a la Cascada El Paraíso, primero debes dirigirte al municipio de Usumatlán y luego a la Aldea El Paraíso, donde se encuentra el balneario.
- Dirígete a la CA-9 (Carretera al Atlántico) en dirección Este, hacia el Atlántico.
- Continúa por esta carretera durante aproximadamente 114 km, lo que tomará alrededor de 2 horas. Pasarás por varios municipios, incluyendo Teculután.
- Gira hacia Usumatlán: Entre el kilómetro 112 y 113 de la CA-9, busca la entrada principal hacia Usumatlán.
- Llega a la Aldea El Paraíso: Una vez en Usumatlán, sigue las indicaciones locales o usa Waze o Google Maps para dirigirte específicamente a la aldea El Paraíso, donde se ubica la cascada. El lugar es conocido como Turicentro La Cascada El Paraíso.