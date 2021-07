El motivo por el que Maluma y Scott Disick tuvieron una acalorada pelea

Aunque esta actitud confundió a los fanáticos, al punto de que algunos trataron de apaciguarlos

Maluma y Scott Disick tuvieron una acalorada discusión en Twitter que nadie esperaba este 6 de julio, alarmando a los seguidores.

"¿Qué pasa con este chico @maluma?", escribió Scott en un post.

El músico colombiano no tardó en responder: "¿Qué te pasa? ¿Quieres ser yo al punto que intentas tomar lo que es mío?".

La estrella de Flip It Like Disick no se quedó ahí y escribió: "@maluma, no tuve que esforzarme tanto, olvídate de ti mismo, eres un chiste".

Aunque esta actitud confundió a los fanáticos, al punto de que algunos trataron de apaciguarlos, se sabe que ambos han compartido momentos juntos como una noche de fiesta en Miami en mayo de este año.

Además en redes se dice que esta es una estrategia pues ambos están trabajando juntos en un video musical de Papi Juancho protagonizado por la modelo israelí Eden Fines.

Escenas del proyecto se grabaron en Miami y en la historia la joven protagonizaría un triángulo amoroso con Maluma y Scott, por ese motivo habrían acordado una pelea en redes.

What’s up with you? You want to be me so bad that you try to take what is mine? https://t.co/eAMbaa8zRa — MALUMA (@maluma) July 6, 2021

@maluma I didn’t have to try that hard, get over yourself your a joke — Scott Disick (@ScottDisick) July 6, 2021

