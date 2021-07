Sale a la luz la razón por la que Kate Middleton hizo llorar a Meghan en su boda

Tras lo dicho por Meghan en la entrevista con Oprah, sale a relucir lo que realmente sucedió.

Meghan Markle dio una entrevista inesperada a la famosa presentadora Oprah, en donde reveló algunos datos íntimos de la familia británica.

Ese momento fue aprovechado para hablar sobre los rumores que habían surgido en varios medios, en donde se le acusaba de haber hecho llorar a la duquesa de Cambridge, Oprah no dudó en cuestionarla al respecto.

Este fue la razón del "llanto" de Meghan

Meghan respondió sin dudar que eso no era cierto. "No, no. Ocurrió lo contrario”, dijo durante la entrevista.

La esposa del príncipe Harry relató lo sucedido: "unos días antes de la boda, ella estaba disgustada por algo relacionado con los vestidos de las niñas y eso me hizo llorar, hirió mis sentimientos. Pensé que, teniendo en cuenta el contexto de todo lo que estaba ocurriendo esos días, y sabiendo lo que estaba pasando con mi padre, no tenía sentido no apoyarme como lo estaba haciendo todo el mundo... Me envió flores y una nota disculpándose. Hizo lo que yo misma hubiera hecho si supiera que he hecho daño a alguien, asumir la responsabilidad".

Aparentemente ese conflicto fue el que ocasionó el disgusto entre las duquesas, pues Kate quería seguir el protocolo en donde se indica que las niñas deberían usar medias, situación a la que Meghan se opuso, esto según una publicación de la revista Vanity Fair France.

Ninguna hizo llorar a la otra

La revista también indicó que ninguna había hecho llorar a la otra, pero que lo que ocurrió fue en medio de una circunstancia de mucha presión y estrés para las dos.

Harry y su familia han estado distanciados de la realeza británica, por lo que diferentes medios internacionales aseguran que existe una rivalidad entre las esposas de los duques y entre ellos también.

Pese a ello, una fuente cercana a la familia reveló a US Weekly que Kate quiere tener una relación más cercana con Meghan.

"Kate se ha acercado mucho más a Meghan desde que nació Lilibet, le envía notas y obsequios y trata de entablar una relación", dijo.

*Con información de Quién.