El MP envía tajante mensaje al Secretario de Estado de EE.UU.

El Ministerio Público envía mensaje al Secretario de Estado de los Estados Unidos respecto al pronunciamiento de ese país en contra de la criminalización de periodistas guatemaltecos



El MP divulgó una comunicación dirigida al Secretario de Estado de Los Estados Unidos debido al pronunciamiento de ese país por la "persecución de periodistas en Guatemala". El ente investigador sostiene que no se dejen de sorprender por ningún tipo de información que no sea la oficial y en el caso judicial, que no sea la que obra en el expediente respectivo.

El MP argumenta que en base al artículo 314 del Código Procesal Penal indica que todos los actos de investigación serán reservados para los extraños y su conocimiento corresponde con exclusividad a las partes involucradas, solo lo que en la audiencia pública se de a conocer.



Así mismo, el MP asegura que respeta la libre emisión de pensamiento y que la investigación no tiene nada que ver con la crítica o el ejercicio periodístico. Según el MP, el empresario José Rubén Zamora pudo haber utilizado el medio de comunicación de su propiedad para posible lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias.

El pasado 2 de marzo, Ned Price portavoz de la Casa Blanca, emitió un comunicado condenando la criminalización del trabajo de los periodistas. "Instamos al sistema de justicia guatemalteco a que rechace la criminalización de los periodistas independientes y apoye al periodismo independiente como una de las bases de una sociedad democrática, segura, y próspera", señalan en la misiva.

El pronunciamiento del gobierno estadounidense surge a raíz de que el juez Jimmi Bremer ligara a proceso a Zamora por presuntamente conspirar para obstruir a la justicia.

Además, el juez autorizó al Ministerio Público ampliar la investigación e indagar sobre las publicaciones que han realizado periodistas y medios de comunicación relacionados a Zamora. Esto a petición de Cinthia Monterroso fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.