MP pide 50 años para César Montes por asesinato de soldados en Izabal

El MP pidió 50 años de cárcel en contra del exguerrillero César Montes, a quien acusan de participar en el asesinato de tres soldados en Izabal.

El Ministerio Público (MP) pidió al Tribunal de Mayor Riesgo "E" dictar una condena de 50 años contra César Macías, más conocido como César Montes, a quien acusan de participar en una emboscada y luego asesinar a tres soldados.

Los hechos ocurrieron el 3 de septiembre, cuando supuestamente personas armadas con machetes, palos y piedras interceptaron a un patrulla del Ejército, que hacían el reconocimiento de supuestas plantaciones de marihuana. Después de una disputa, tres soldados fueron asesinados.

Pese a que Montes ha alegado que se encontraba en Zacapa cuando ocurrieron los hechos, la Fiscalía lo acusa de haber dado la orden para atacar a los soldados y, posteriormente, asesinarlos.

Ahora, el MP pidió 50 años de presión contra el exguerrillero, 25 por asesinato y 25 más por asesinato en grado de tentativa.

"No podía dar la orden porque no estuve en ese lugar, tenía más de un año no estar en ese lugar... Yo me encontraba en Zacapa. Sí di órdenes, pero para que ingresara el MP y la Policía Nacional Civil", ha insistido en su defensa durante todo el juicio.

Ambiente del Tribunal de Mayor Riesgo "E", durante el juicio en contra del exguerrillero César Montes. (Foto: Cortesía)

Otros señalados

Además de Montes, otras ocho personas están siendo señaladas del asesinato de los soldados, tres de ellas son mujeres, por las que el MP está solicitando 2 años de prisión por atentado, con agravación de la pena.

Mientras que para los cinco hombres se ha pedido 8 años de prisión por el delito de asociación con gente armada y otros 2 años más, por atentado con agravación de la pena.

Sin embargo, mañana se escucharán las conclusiones de la defensa y posteriormente el tribunal deberá tomar una decisión.