MP reproduce escuchas telefónicas de los Piratas de la muerte

-

Este jueves 8 de mayo continuó la audiencia de primera declaración en contra de los 16 integrantes de la banda "Piratas de la muerte", acusados de ofrecer bebidas adulteradas a sus víctimas para robarles sus pertenencias.

En el juzgado décimo de instancia penal, a cargo del juez Jimmi Bremer, continuó la audiencia de primera declaración en contra de los "Piratas de la muerte".

Debido a la cantidad de información e indicios, la imputación del Ministerio Público aún no termina y podría demorarse varios días.

En este segundo día de audiencias, la Fiscalía de delitos contra la vida, reprodujo varias escuchas telefónicas. Con ellas demuestran cómo ocurrió la comunicación entre los acusados, la manera de

operar y el lenguaje que usaban.

Las escuchas corresponden a cuatro días, en los que los Piratas "salían a trabajar" y a su vez, las autoridades montaban operativos para rescatar a las víctimas.

Reproducen escucha telefónica en audiencia de los piratas de la muerte.



Dos integrantes hablaron el 14 octubre de 2024. Mencionan que hay "trabajo", al referirse a dos posibles víctimas. pic.twitter.com/QLPqVp6Pff — Dulce Rivera (@drivera_soy502) May 8, 2025

Escucha 1:

De fecha 14 de octubre de 2024, entre dos integrantes se hablan:

-A: Uno le pregunta al otro que si "está trabajando", haciendo referencia a si está en algún carro buscando a alguna víctima o en apoyo a alguien de la organización.

-B: La otra persona le responde que no y le pregunta por qué.

-A: El hombre le responde que porque tenía problemas con una "julia", al referirse a una de las víctimas, también indica que está en zona 15, que lo acaba de ir a dejar a un "chupadero".

Escucha 1:



Dos integantes de los Piratas de la muerte hablan por teléfono.



Uno le pregunta al otro si está trabajando porque necesitaba apoyo con una "julia" para referirse a una víctima.



Señala que están en un "chupadero" de la zona 15. pic.twitter.com/zJDLHQJP0F — Dulce Rivera (@drivera_soy502) May 8, 2025

Escucha 2:

Es una llamada que realizan entre dos integrantes de la estructura. En ese momento, por un operativo de la Policía Nacional Civil, fueron identificados los pilotos de los "taxis piratas" pero además, la

policía les quitó las bebidas que levaban en el carro. Ellos hablan y se muestran molestos por el operativo y aseguran que si los policías se toman las bebidas se iban a morir, dando a entender que sabían que estaban mezcladas con medicamentos de uso controlado.

- A: Los malditos perros.

- B: Eso se lo llevaron los malditos.

- A. Se llevaron las cervezas, todo.

-B: Yo no sé de quién putas será, deciles vos. Tal vez se lo sampán los malditos, se van a matar los malditos, que se los vayan a zampar.

- A: Todavía me dice, me lo tomo el maldito, con 20 animalas que tenía (al referirse a los medicamentos).

Escucha 2:



Luego de un operativo de la PNC en el que les quitaron las bebidas que llevaban los Piratas de la muerte, estos hablaron por teléfono.



"Son unos malditos", decían de los policías. pic.twitter.com/RXFsW12M9K — Dulce Rivera (@drivera_soy502) May 8, 2025

Escucha 3:

En esa escucha, habla uno para pedir apoyo porque llevaba 5 "julios" (víctimas). También mencionan que no llevaban nada de valor.

- A: En donde andas

- B: Topado topado

- A. Llevo 5 julios (víctimas) vos y no caben en el carro

- A: Te estaba llamando porque llevo 3 atrás, uno delante y otro en el baúl, a donde voy yo.

- B: Una cinta, uno con costal viejo con ropa shuca (Por indicar que las víctimas no llevaban pertenencias)

- A: y nada

- B: nada vos, solo como 100 varas, otro, 40 quetzales.

Escucha 3.



Los piratas hablan que llevan 5 "julios" así les decían a las víctimas.



También lamentando que no llevaban "nada de valor". pic.twitter.com/ZoUowKIkEh — Dulce Rivera (@drivera_soy502) May 8, 2025

Escucha 4:

Dos integrantes hablan luego de haber sido retenidos en un operativo de la PNC. Mencionan que les habían quitado los medicamentos.

Mientras se reproducía la escucha, varios integrantes se rieron.

- A: ¿Cómo está jefe?

- B: Ya me vine

- A: ¿y aquel?

- B: Ahí lo tiene la policía

- A: ¿Qué será?

- B Por las pastillas

- A: Hijuela gran puta

- B: Mhm

- A: Mira yo cargo penicilina, cargo aspirinitas, aspirina de todo, puta vos, diaerrico, todo y los pisados, eso es medicina que se toma, diclofenaco y los pisados lo quitaron vos

- B: De verdad me los quitaron los malditos vos

Escucha 4:



La policía les quitó algunos medicamentos y esto causó malestar.



Otro de los integrantes dice que él carga todo tipo de medicina, mientras en la sala de audiencias, los acusados se ríen de lo que escuchan pic.twitter.com/g9LvMHykxe — Dulce Rivera (@drivera_soy502) May 8, 2025

Escucha 5:

En esta, se coordinan para ir "atrás" de una víctima, quien no había querido tomar ninguna bebida.

- A: Aló, aló, aló

- B: licenciado, puta, conteste rápido, mano ¿en dónde anda?

- A: aquí estoy

- B: Se me bajó el negro cerote, no se pone las pilas

- A: ¿en dónde, en dónde?

- B: Aquí en la gasolinera...

- A: Aquí estoy yo enfrente.

- B: Voy a dar la vuelta, es u...

- A: Ahh uno de chumpa negra

- B: ajá

- A: ¿Ya tomó?

- B: Nombre no quiere, va para la Roosevelt

- A: ¿No ha tomado nada?

- B: no, nada, nada

Escucha 5:



Dos integrantes de los Piratas de la muerte se coordinan para ir "atrás" de una víctima.



El hombre iba con una chumpa negra y se había negado a tomar la bebida. pic.twitter.com/NVnKugD38C — Dulce Rivera (@drivera_soy502) May 8, 2025

El lenguaje

En varias escuchas, los Piratas hablan con palabras que están "en clave".

A las víctimas, por ejemplo, las llamaban "animales", "bulto", "julios", "chema", "tío" o "Tizón". Pero utilizaban el término "bulto" cuando la víctima ya iba a bordo del taxi pirata.

Para identificar a agentes de la Policía Nacional Civil, les decían: "fósforos", "pichones en el nido" pero a los policías que colaboraban con la banda les decían: "aquellos" o "juras".

Pero también usaban otras palabras para desviar la atención de sus conversaciones. "Aparatos" o "chapas" le decían a los teléfonos robados a las víctimas, "empastara" cuando se tenía que suministrar medicamentos a las víctimas para robarles, "materiales", "pastas" o "vitaminas", era para hacer referencia a los medicamentos y "pelotas" para referirse a las cámaras de seguridad.

Inicia la continuación de la audiencia de primera declaración contra integrantes de los Piratas de la muerte. pic.twitter.com/qR4HVd89wE — Dulce Rivera (@drivera_soy502) May 8, 2025

La reproducción de estas escuchas es parte de la imputación que realiza el Ministerio Público en contra de los Piratas de la muerte.

Cuanto el MP termine de imputar los hechos, los acusados decidirán si quieren declarar o no. Además, los abogados defensores podrán tomar la palabra.

El juez Bremer deberá evaluar todos los aspectos y decidir si los liga a proceso penal o no.