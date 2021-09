Muere por cáncer Willie Garson, recordado por "Sex and the City"

Se trata del actor Willie Garson, quien interpretaba a “Standford", el mejor amigo de Carrie.

Este martes 21 de septiembre murió el actor que daba vida al mejor amigo de Carrie Bradshaw en la exitosa serie Sex and the City, tras una lucha contra el cáncer, de acuerdo con la revista TMZ.

Se sabe que padecía dicha enfermedad pero aún no se tienen detalles del fallecimiento. Un familiar del actor confirmó el deceso a la revista "Variety".

Willie Garson estudió teatro en la Universidad Wesleyan y estudió una maestría en Bellas Artes en la Escuela de Drama de Yale en Estados Unidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Willie Garson (@willie.garson)

Lamentan su muerte

Tras el fallecimiento, sus colegas expresaron en redes sociales la tristeza. Mientras que el actor Titus Welliver escribió “No hay palabras. Te amo querido hermano. Somos menos”. Por su parte, Rob Morrow, un amigo de Willie Garson, publicó un homenaje.

El actor también representó a "Standford" en las películas de "Sex and the City" y "Sex and the City 2", su última participación fue en And Just Like That, un re lanzamiento de HBO.