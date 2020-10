Un influencer de Ucrania, famoso por sus rutinas fitness, falleció por Covid-19, luego de que se viralizaran sus comentarios negando la enfermedad

Dmitriy Stuzhuk había viajado a Turquía con su familia, donde contrajo el Covid-19. Tras ello, el jueves 15 de octubre había publicado en su cuenta de Instagram una foto para avisar que había enfermado y pedía a sus seguidores que se lo tomaran en serio.

"Quiero compartir cómo me enfermé y lanzar una enérgica advertencia a todos: también pensé que no había covid y que todo esto es relativo. Hasta que enfermé. ¡La enfermedad covid-19 no es efímera! Es grave", admitió Stuzhuk.

El influencer explicó que durante el segundo día de estancia en Turquía, empezó a sentirse mal.

"Me desperté en medio de la noche, porque mi cuello estaba hinchado y me costaba respirar. Además, me dolía un poco el estómago. Al día siguiente, empezó a aparecer tos, pero no había temperatura. Tampoco había síntomas particulares de la enfermedad", explicó.

Originalmente, fiel a su negacionismo a la enfermedad, no consideró el Covid-19 como la causa, sino que creyó que se trataba de un cambio de clima debido al viaje, o al aire acondicionado que se encontraba muy fuerte en el hotel.

A su regreso a Ucrania, fue al médico y, "por si acaso", pidió una prueba de Covid-19, pero para entonces aún no lo consideraba como la causa de su decadencia física. Sin embargo, la prueba dio positiva.

El instagrammer fitness estuvo en el hospital por algún tiempo, pero se desesperó por la saturación, la falta de comida y de papel higiénico, por lo que pidió continuar su tratamiento en su casa. Su nivel de oxígeno, 94-96, aún se lo permitía. Pese a ello, al llegar a su casa la enfermedad aceleró y finalmente le provocó la muerte.

Su esposa Sofía, también profesional del fitness, dio a conocer el deceso el viernes y que pese a que se encontraban en proceso de divorcio, el dolor por la pérdida era muy grande, sobre todo por sus tres hijos.

* Con información de Independent.