Muere destacada antivacunas estadounidense a causa de Covid-19

Cirsten Weldon estuvo activa en Internet como una destacada antivacunas con miles de seguidores. Sin embargo, el coronavirus le ganó la batalla y los medios locales informaron su deceso.

Cirsten Weldon se hizo famosa en Internet por afirmar que las vacunas mataban, pero fue el Covid-19 el que apagó su vida el pasado 6 de enero en Camarillo, California.

La negacionista promovía en Internet el no vacunarse, pues estaba convencida de que las vacunas mataban. Aun así, logró la aceptación de varias personas y alcanzó miles de seguidores.

Weldon, además se mostró simpatizante del grupo QAnon, el cual apoya teorías de conspiración y estuvo involucrado en el asalto al Capitolio. En Internet ella era conocida como "Cirsten W".

Días previos a agravarse de Covid-19, el 28 de diciembre 2021, se filmó en un video donde ya aparecía con tos y agotamiento, afirmando que tenía una "neumonía bacteriana", pero reiteró no aceptar ningún tratamiento contra el coronavirus.