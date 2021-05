Muere diputado de la UNE a causa del Covid-19

El diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Felipe Cal Lem, murió este sábado, según lo confirmaron sus colegas Samantha Figueroa y Sergio Matta.

Diputados de la UNE aseguran que Felipe Cal Lem fue diagnosticado con Covid-19 en días recientes y su estado de salud se complicó esta semana.

Cal Lem era bachiller en ciencias y letras. Se convirtió en diputado en 1994 y estuvo en el cargo hasta 1996, pero no fue reelecto y ocupó varios puestos en la administración pública.

En 2012 volvió a ser electo como diputado y desde año se mantuvo en una curul.

Felipe Cal tenía una plaza congelada

Desde el 15 de octubre de 2007 Cal Lem obtuvo una plaza presupuestada (renglón 011) en el Congreso, la que mantuvo congelada desde 2012, porque en caso de que no fuera reelecto como diputado podía regresar a su puesto de asistente legislativo.

Lamento el sensible fallecimiento del colega Diputado Felipe Jesús Cal Lem.

Me uno en oración por el eterno descanso de su alma rogando a Dios conceda a su familia resignación y consuelo por tan irreparable pérdida.

Descanse en paz, Amén. pic.twitter.com/tGdYAxyrsL — Samantha Figueroa Diputada (@samanthfigueroa) May 22, 2021

Hoy lamentablemente falleció otro amigo diputado. Mi más sentido pésame para la familia y amigos del colega diputado Felipe Jesús Cal Lem. Mucha fuerza y resignación.



Descanse en Paz. pic.twitter.com/0sExrPPJyl — Sergio Matta Oficial (@SergioMatta13) May 22, 2021

La vacante dejada por Cal Lem será ocupada por Ernesto Omar Mazariegos Quej, el siguiente en el listado de candidatos a diputados por la UNE en Alta Verapaz.