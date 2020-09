Muere el Dj Erick Morillo, creador de "I like to move it"

El "DJ" Erick Morillo, conocido por el éxito mundial lanzado en 1993 "I like to move it", murió este martes 1 de septiembre a los 49 años de edad.

Según el sitio TMZ, el cuerpo del músico fue encontrado en Miami, Florida, pero las causas de su muerte aún se desconocen.

Morillo nació en Nueva York en 1971, a los once años ya tocaba en diferentes fiestas locales en Cartagena de Indias, en Colombia, donde se mudó en su infancia.

Fue un referente por su mezcla de estilos y en 1992 obtuvo un disco de platino.

El éxito de Dj Morillo fue "I like to move it". (Foto: DJ Morillo oficial)

Su mayor éxito llegó en 1993 con "I like to move it", que llegó al puesto 89 de la prestigiosa lista Billboard Hot 100 y al quinto lugar en el escalafón en Reino Unido.

El tema fue utilizado en la película "Madagascar", en 2005 reviviendo para otra nueva generación.

Fue el mejor DJ de House en los Premios DJ o tres victorias como mejor DJ internacional.

En 2016, anunció su retiro por problemas físicos y psicológicos. Morillo había sido arrestado recientemente en Miami por cargos de agresión sexual.