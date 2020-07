Muere la estrella de televisión estadounidense Regis Philbin

El presentador de televisión Regis Philbin, anfitrión del programa de juegos “Who wants to be a millionaire”, murió a los 88 años.

La celebridad acompañó a los estadounidenses por las mañanas durante décadas.

Philbin falleció, este viernes, un mes antes de cumplir 89 años, de causas naturales, según reveló la familia, este sábado.

“Nos entristece profundamente compartir que nuestro querido Regis Philbin falleció anoche por causas naturales, un mes antes de cumplir 89 años”, decía un comunicado.

“Su familia y amigos estaremos siempre agradecidos por el tiempo que pasamos con él, por su calidez, su legendario sentido del humor y su singular habilidad para convertir cada día en algo de lo que valga la pena hablar”, agregan.

El icónico presentador de televisión, actor, cantante y personalidad de los medios fue bautizado como “el hombre más trabajador del mundo del espectáculo”.

Philbin fue presentador de un programa de entrevistas matutino que se transmitió durante mucho tiempo por ABC, primero junto a Kathie Lee Gifford, y luego con Kelly Ripa, hasta que renunció en 2011.

También formó parte de los populares shows: “¿Quién quiere ser millonario?”cuando debutó en Estados Unidos en 1999, “America’s Got Talent”, así como del popular "Live! With Regis and Kelly", que concluyó en 2011, cuando tenía 80 años.

El comediante y anfitrión de programas nocturnos, David Letterman, quien fue su amigo por mucho tiempo, lo llamó el hombre más gracioso de la televisión.

Regis Philbin logró el Récord Guinness como la persona con más tiempo en cámara, en la historia de la televisión.

