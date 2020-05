Muere Mark McNamara, exbasquetbolista que interpretó a Chewbacca

La exestrella de la NBA, Mark McNamara falleció a los 60 años, según lo dio a informar la Universidad de California tras padecer problemas cardíacos en los últimos años. El exjugador fue parte de equipos como Sixers, Spurs, Lakers y Magic.

McNamara nació en 1959 y tuvo una carrera exitosa durante su carrera en Estados Unidos, pero luego a formar parte del Real Madrid, donde no brilló como jugador, pero sí llamó la atención pues se dio a conocer que él había interpretado esporádicamente a Chewbacca en la el episodio “El Imperio Contraataca” de Star Wars.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Mark McNamara. #RealMadrid — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 1, 2020

Pero no era el actor principal, solo suplía a Peter Mayher quien se había enfermado. Sin embargo, su participación no fue tan convincente y las escenas en las que aparecía él no fueron incluidas dentro de la cinta y fueron filmadas nuevamente con Mayher.