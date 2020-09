Murió Quino, el creador de Mafalda, a los 88 años

El célebre artista gráfico Joaquín Salvador Lavado, más conocido como "Quino", falleció este miércoles 30 de septiembre a los 88 años, conocido mundialmente por ser el creador de "Mafalda".

El dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado, "Quino", el autor de Mafalda, murió este miércoles a los 88 años de edad, informó en su cuenta de Twitter su editor, Daniel Divinsky.

"Se murió Quino. Toda la gente buena en el país y en el mundo, lo llorará", escribió Divinsky, director de Ediciones de la Flor.

Su vida

Joaquín Salvador Lavado nació en Mendoza, Argentina, en 1932. Hijo de padres andaluces, republicanos y anticlericales por convicción, creció en un ambiente que siempre le alentó a la reflexión sobre la autoridad —emanase de quien emanase—, su naturaleza y las razones de la injusticia.

Tal vez por eso, su personaje más popular, Mafalda, sea especialista en cuestionar el orden de las cosas, en no aceptarlas tal y como son porque siempre han sido así.

"La Guerra Civil española me marcó muchísimo", cuenta el propio Quino en el documental Buscando a Quino dirigido por Boy Olmi. "Muy pronto empecé a preguntarme sobre el bien y el mal, Abel y Caín. Y Dios, que distingue entre lo que está bien y lo que está mal. Bueno, ese es el rol que se le ha adjudicado, no sé si con razón o no. Habría que preguntarle a él".

De pequeño ya le llamaban Quino, para distinguirlo de su tío Joaquín Tejón, pintor y diseñador gráfico del que aprendió el que sería su oficio. Firmaría como Quino por primera vez en 1954, en el semanario Esto Es. El antibelicismo, la empatía y el combate razonado al odio por el odio y la sinrazón, ocuparon siempre sus bocadillos.

En 1964 se publicó por primera vez una viñeta de Mafalda, un personaje que le granjearía un éxito que cruzaría fronteras publicándose a lo largo y ancho de América del Sur, y luego conociéndose en Europa, y en España, donde se le otorgó el premio Príncipe de Asturias en 2014.

Redes reaccionan

Las redes sociales se inundan de tiras cómicas de Malfada, para lamentar la muerte de Quino.