Habla la mujer que recibió a una ucraniana y su esposo huyó con ella

Luego de una relación de 8 años y dos hijos, Tony Garnett abandonó a su esposa Lorna por una refugiada ucraniana a la que recibieron en casa.

“Al principio tenía mis reservas sobre llevar a un refugiado a nuestra casa, ¿quién no lo haría?", declaró Lorna a diario británico The Sun. “Estábamos trayendo a un extraño a nuestra casa para que viviera con nosotros. Esa es una decisión importante que tomar y, aunque no estaba seguro, él quería hacerlo", continuó.

“La situación en Ucrania es aterradora para la gente común, así que decidí que era lo correcto poner un techo sobre la cabeza de alguien y ayudarlo cuando lo necesitaba desesperadamente. Pero así me pagó Sofiia por darle un hogar", externó Lorna.

Tony dejó a su esposa y a sus dos hijas pequeñas por la refugiada ucraniana. (Foto: Tony Garnett)

La expareja detalla que Soffia Karkadym desde un inicio puso su mirada en Tony y describe que la ucraniana comenzó a usar prendas provocativas como tops escotados y maquillaje. Esto según Lorna, lo hacía a las 17 horas de cada día, ya que era el horario en que Tony regresaba de su trabajo como guardia de seguridad.

Tony habla algo de eslovaco y con ello creó una fuerte conexión con Soffia, ya que es una lengua parecida al ucraniano, por lo que no incluyeron a Lorna en la charlas, lo cual la lastimó.

Lorna dice que si no fuera por sus amigos y familiares ella no tendría apoyo, ya que Tony la abandonó con las dos hijas que procrearon, una de tres y otra de seis años.