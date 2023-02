Hombre intenta agredir sexualmente a una mujer en pleno gimnasio (video)

Un video exhibe a una mujer mientras lucha y se defiende de un hombre que intentó abusar sexualmente cuando estaba en el gimnasio.

Las cámaras de vigilancia del gimnasio de un edificio captaron el incómodo y frustrante momento que vivió una mujer, quien luchó desenfrenadamente contra un hombre que pretendía abusar de ella.

Todo ocurrió mientras la joven realizaba ejercicio en el gimnasio del edificio donde reside en Tampa, Florida, Estados Unidos. Según medios de ese país, el hombre era un completo desconocido y no vive en el mismo condominio, sin embargo, entró al lugar y al ver que la mujer estaba sola la emboscó.

Así ocurrió el lamentable hecho

Tal y como demuestran las imágenes, la mujer fue quien le abrió las puertas del gimnasio, pensando que se trataba de un vecino. Pero, el agresor la observó durante varios minutos hasta que se le acercó para hacerle daño.

En ese momento, la joven lo comenzó a empujar y trató de huir, pero, los intentos resultaron en vano y el sujeto la alcanzó hasta sostenerla fuerte.

Tras ese episodio incómodo, el agresor logró derribarla al suelo, y fue en ese momento en el que ella luchó con más fuerzas para alejarlo, esto mientras marcaba al 911 para pedir auxilio.

La mujer que fue identificada como Nashali Alma, en ningún momento se dio por vencida y pudo defenderse del agresor.

Ante el lamentable suceso, habló con los medios de comunicación y declaró que siempre tuvo claro que tenía que defenderse, y al mismo tiempo no demostrarle miedo a su agresor.

Mira aquí el video:

A woman shares her experience after fighting off a man who physically assaulted her in her apartment complex's gym.



Nashali Alma wanted to speak out about her experience to encourage other women who've dealt with similar incidents to speak out. pic.twitter.com/hyTeO3quRA — HCSO (@HCSOSheriff) February 15, 2023

*Con información de Msn Noticias.