Novia incluyó a su hijastro en sus votos nupciales y el momento se hizo viral

En plena ceremonia de boda, provocó que su esposo e hijastro derramaran lágrimas tras dar un emotivo mensaje al pequeño.

La historia de Vanessa Lunch ha conmocionado en redes sociales, luego del gesto que tuvo con su hijastro de nueve años durante sus votos nupciales.

El día de la boda dedicó unas emotivas palabras al hijo de su esposo.

"Henry, sé que no estaba allí el día que viniste al mundo. No estuve allí para tus primeros pasos o tus primeras palabras, pero te prometo que estaré allí para muchos más de tus primeros. Prometo amarte como si fueras mío, prometo que seré la mejor esposa para tu papá y prometo ser la mejor madrastra que pueda ser para ti", dijo.

“El hecho de que no compartas sangre con alguien no significa que no puedas ser una familia. Todo proviene del amor que sienten por una persona y lo que se comprometen el uno con el otro“, finalizó su mensaje.

(Foto: Yellow Films)

Emotivo momento

El mensaje fue tan conmovedor que, el pequeño y su padre derramaron lágrimas de nostalgia y felicidad en plena ceremonia. Este hecho quedó captado para siempre, y al hacerse viral desató de manera inmediata una ola de reacciones positivas entre los internautas.

Según dio a conocer el Daily Mail, la mujer de 30 años, siempre tuvo la intención de acercarse a su hijastro, para que no la viera simplemente como la mujer de su padre, sino para que estrecharan aún más ese vínculo de familia que estarían formando.

(Foto: captura de pantalla)

*Con información de Cultura Colectiva.