El video de una mujer que insulta a la empresa durante una entrevista de trabajo

La joven no se dio cuenta que estaban grabando la sesión y comenzó a insultar a la empresa que le realizaba una entrevista de trabajo.

Chaylene Martínez, una joven estadounidense, se volvió popular en redes sociales luego de que se hizo viral un video del incómodo momento que vivió tras lanzar palabras subidas de tono a la empresa que le realizaba una entrevista de trabajo.

Todo ocurrió luego que la compañía para la que aplicaba un puesto, le indicó que sería sometida a una prueba en donde debía responder unas preguntas. Y como la entrevista de trabajo se desarrollaba en línea, esta sería grabada.

El incómodo momento

Sin embargo, la joven supuso que la grabación no había iniciado, por lo que aprovechó para realizar una llamada y comentarle sobre la prueba que tenía que hacer.

Al leerle la pregunta: ¿Cuál es tu impresión de la cultura de la compañía SkyWest, y qué opinas de ella?, pregunta que al parecer no le agradó y respondió con insultos.

"La pregunta es... la más estúpida y cursi que he leído en mi vida", dijo, mientras la grababan.

Tras su respuesta grotesca, la estadounidense de inmediato borró la sonrisa de su rostro y al percatarse que estaba siendo grabada se disculpó con las personas que la estaban entrevistando.

"Oh no... Lo siento, no me di cuenta de que estaba grabando, estaba practicando, lo siento", dijo apenada.

(Foto: captura de pantalla)

Reacción en rede sociales

Lo ocurrido causó gracia entre los internautas, pero hubo quienes la criticaron porque en plena entrevista se puso a hablar por teléfono.

Otros, le recordaron que ella con anterioridad se quejó que ninguna empresa la quería contratar, y que el vergonzoso momento que pasó probablemente le cerraría las puertas de la empresa que la estaba poniendo a prueba.

Mira aquí el video:

#flightattendant @chayjordan_ def not getting the job. sorry skywest #hireme #skywestairlines @SkyWest Airlines ♬ original sound - chayjordan_

*Con información de El Heraldo de México.