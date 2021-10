Mujer le prohíbe a sus suegros besar y abrazar a su hija de dos años

En Australia una mujer pidió a sus suegros que no besaran o abrazaran a su hija de dos años, para hacerlo tendrán que pedirle permiso a la pequeña y si ella está dispuesta podrán mostrarle así su cariño.

La decisión de los padres de prohibir a los abuelos besar a su nieta ha sido duramente criticada.

Según explicó en una cuenta de Tik Tok, Brittany Baxter, en su círculo familiar es importante para ella que su hija pueda decir que "no" a mostrar cariño con contacto físico a sus cercanos, pues la mayoría de casos de abuso sexual provienen del círculo familiar cercano a las víctimas menores de edad.

El sentido de esta educación, según el punto de vista de la usuaria de redes que abordó el tema, es enseñar a los niños y niñas a que nadie tiene derecho a tocarlos o besarlos sin su consentimiento.

No solo son los suegros, también tomó la decisión con sus amigos o cualquiera que se acerca a ellos.

Brittany afirma que enseñço a su hija que nadie debe mostrarle cariño con besos o abrazos sin su permiso. (Foto: Oficial)

Ella explicó que a veces la niña no quiere mostrar de esa manera sus sentimientos, sin embargo los abuelos pasan por alto esa advertencia y de todas maneras la tocan. Algo con lo que la pequeña no se siente cómoda, argumentando que ella tiene derecho de decidir sobre su cuerpo.



"Como madre practico el 'consentimiento' con mi hija y esto es algo que realmente me ha estado molestando. ¿Podemos empezar a normalizar el hecho de que los niños no tienen que besar a los adultos?", expresó.

"Los sentimientos de nadie serán más importantes que el derecho de mi hija de decidir sobre su propio cuerpo. No tienes que sacrificar tus límites con el fin de aliviar la incomodidad de los demás", explicó en el video.

Ante esto, muchos afirmaron que esta era una exageración, otros dijeron que era ofensivo prohibir a los abuelos no expresar su amor hacia su nieta con besos y abrazos. Otros defendieron su postura.

"¿Cómo vamos a enseñarle a los niños a que solo ellos tienen control sobre su cuerpo si permitimos que otros aunque sean de la familia los abrace sin que ellos quieran?", dijo otra usuaria.

Brittany colocó su cuenta de Tik Tok en privado, sin embargo otras personas están replicando su clip, al estar de acuerdo con ella.

"Me parece perturbador cuando la gente dice: ¿qué, tengo que pedirle permiso para abrazarla?, y luego cuando dice 'no' ellos dicen: '¿por qué, ella no me ama?', mi hija no existe solo para hacer sentir a la gente más cómoda o querida, tiene solamente dos años y sabe que tiene derecho a su propio espacio prácticamente de que nació, ella no tiene la culpa que la generación mayor no se haya tomado el tiempo de enseñar que el cuerpo se respeta... abuelos, ¡háganlo mejor!", explicó.