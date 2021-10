Violan a mujer en un tren de EE. UU., mientras los pasajeros no hicieron nada

Una mujer fue violada en un tren de Filadelfia, EE. UU., ante la mirada de varios pasajeros que deberían haber hecho algo para impedir la agresión, informó la Policía. El responsable, un hombre de 35 años, fue capturado.

OTRAS NOTICIAS: Mujer salta de un edificio en Brasil para evitar violación

La mujer fue llevada al hospital según indicaron las autoridades. Asimismo, indicaron que el sospechoso, Fiston Ngoy, de 35 años, enfrenta violación y varios otros cargos. Los investigadores dicen que el ataque sexual ocurrió mientras otros estaban parados en el tren y "no hicieron nada". El hecho aconteció en un suburbio de Filadelfia.

El superintendente Timothy Bernhardt, del Departamento de Policía de Upper Darby, dijo que los oficiales fueron llamados a la terminal de la calle 69 alrededor de las 10 p. m., el miércoles después del asalto al tren, en dirección oeste de la línea Market-Frankford.

Un empleado de la Autoridad de Transporte del Sureste de Pensilvania, que estaba en las cercanías cuando el tren pasó, llamó a la Policía para informar que "algo no estaba bien" con una mujer a bordo, dijo Bernhardt.

Police say the suspect, 35-year-old Fiston Ngoy, is facing rape and several other charges. Investigators say the sexual attack happened while others were standing around on the train and “did nothing.” @MattPetrillo reportshttps://t.co/DnKjTMxNfO — CBS Philly (@CBSPhilly) October 15, 2021

Bernhardt llamó a la víctima una "mujer increíblemente fuerte" que proporcionó a la Policía mucha información. Ella no conocía a su atacante, dijo. "Está mejorando", dijo Bernhardt. "Ojalá supere esto". Todo el episodio fue captado en un video de vigilancia que mostraba a otras personas en el tren en ese momento, dijo Bernhardt.

"Hubo mucha gente, en mi opinión, que deberían haber intervenido; alguien debería haber hecho algo", dijo Bernhardt. "Habla de dónde estamos en la sociedad. Quiero decir, ¿quién permitiría que algo así sucediera? Así que es preocupante".

Fiston Ngoy, de 35 años, ha sido acusado de violación, agresión indecente agravada y cargos relacionados, según los registros judiciales del condado de Delaware. Bernhardt dijo que tanto SEPTA como la Policía de Upper Darby están familiarizados con Ngoy.