Municipal cumple ante Guastatoya y se instala en semifinales

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Las anotaciones de los emergentes delanteros Jefry Bantes y de Alejandro Cabeza le dieron el triunfo 2-0 a Municipal sobre Guastatoya para que los rojos sellaran su clasificación a semifinales del Clausura 2026 con un global de 3-0.

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Sin su estelar goleador José Carlos Martínez, quien se perderá el resto del torneo, el técnico Mario Acevedo tuvo que echar mano de los siguientes en turno para intentar hacer goles.

¡ESTAMOS EN SEMISSSS!



Victoria sólida de Municipal 2-0 ante Guastatoya en el partido de vuelta. Gracias al apoyo incondicional de la mejor afición, el objetivo sigue intacto.@BetcrisGuate #VamosRojos pic.twitter.com/UyEaNT17Yt — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) May 4, 2026

Lo lograron. Bantes fue titular y al minuto 24 abrió el marcador. Lo hizo con un derechazo después de un centro de John Méndez y un fallido intento de recepción de César Calderón que terminó dejándole servido el balón.

Desde el banquillo

Al 62, Acevedo decidió darle descanso al de Canalitos para que ingresara el ecuatoriano Cabeza, quien sentenció el triunfo al 83, al empujar la pelota que llegó de una excelente filtración de Rudy Muñoz y un buen centro de Pedro Altán.

Sirvió para recompensar el esfuerzo del equipo rojo, que pudo golear, pero que se encontró con el portero Jordy Cifuentes, quien respondió bien ante la ausencia del titular Rubén Escobar y evitó en, al menos, cinco ocasiones las anotaciones locales.

Presentado por @BetcrisGuate



⏱️ Final del partido

Municipal 2-0 Guastatoya

⚽ Global 3-0

⚽ Jefry Bantes 24' - Alejandro Cabeza 84'

Cuartos de Final | Vuelta

Categoría Mayor – Clausura 2026



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Los rojos lamentan que Aubrey David saliera con un resentimiento muscular al minuto 21, pero recuperan a José Morales, expulsado en el partido de ida. De lado visitante, en ese minuto también se fueron lesionados Joshua Ubico y Denilson Sánchez.

Sin Antigua, su verdugo en las últimas dos finales, los rojos se animan a soñar en levantar el título, algo que no consiguen desde el Clausura 2024.