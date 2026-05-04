La información fue confirmada el domingo por una fuente del Vaticano.
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El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, se reunirá con el papa León XIV durante un viaje a Roma en los próximos días.
La fuente confirmó las informaciones de la prensa italiana sobre la reunión, que según los medios podría celebrarse el jueves y buscaría "descongelar" las relaciones.
El viaje de Rubio llega después de fuertes críticas de Trump contra León XIV, el primer pontífice estadounidense, y también contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, una de sus más cercanas aliadas en Europa.
Previamente, una fuente del gobierno italiano dijo a la AFP que el jefe de la diplomacia estadounidense, de religión católica, se reunirá con sus homólogos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y de Italia, Antonio Tajani.
La prensa italiana también informó de una reunión con el ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, durante la visita.
Según la fuente del gobierno italiano, Rubio pidió también verse con Meloni, pese a que a Trump le disgustó que la primera ministra italiana defendiera al papa tras su arremetida.
El mes pasado, el presidente estadounidense respondió al rechazo del pontífice a la guerra en Oriente Medio calificándole de "débil" y "terrible para la política exterior".