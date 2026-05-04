Detienen a mujer al visitar a su hermana recluida en Pavón

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Una visita familiar terminó en la detención de una mujer en el centro carcelario de Pavón.

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Dafne "N" no imaginó que ser solidaria con su hermana le costaría la libertad.

La joven de 23 años llegó al centro de detención "Pavón" en Fraijanes para compartir el día de visita junto con su familiar.

Sin embargo, cuando las autoridades verificaron su identidad, notaron que la visitante contaba con una orden de captura.

Según la Policía Nacional Civil, la mujer está señalada del delito de extorsión.

Llegó a visitar a su hermana a la cárcel y es capturada por extorsión



Frente al centro carcelario Pavón, Fraijanes, investigadores de #DIPANDA, capturaron a Dafne “N”, de 23 años, sindicada de extorsión, pretendía visitar a su hermana que se encuentra recluida en dicho centro. pic.twitter.com/6153Or1I1M — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 3, 2026

Al notificarle su situación, la detenida fue trasladada hacia la Torre de Tribunales donde iniciará su proceso ante la justicia.