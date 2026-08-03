Detienen a pareja por portación ilegal de arma en la zona 7

Una pareja fue detenida en la zona 7, mientras que un sujeto fue aprehendido en Petén, todos acusados de portación ilegal de arma.
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La Policía Nacional Civl (PNC) dio a conocer la captura de Nery "N", de 47 años y Lisbeth "N", de 40, a quienes se les acusa de portación ilegal de un arma de fuego.
La captura ocurrió en la colonia Castillo Lara, zona 7 de la capital.
Por aparte, este domingo fueron decomisadas armas y armamento en el barrio Ixobel, ubicado en Poptún, Petén, durante una jornada de allanamientos.
En el lugar fue capturado Junior "N", de 40 años, mientras que en otro allanamiento en el área se decomisan una escopeta y una pistola ilegales, una tolva y 21 municiones.