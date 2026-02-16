La Municipalidad de Guatemala alerta por estafa a través de mensajes de texto

La Municipalidad de Guatemala alerta por esta modalidad de estafa.
La Municipalidad de Guatemala ha alertado a la población sobre mensajes de texto fraudulentos que pretenden hacer creer a los usuarios que deben pagar multas o facturas.
La modalidad de esta estafa se basa en que las personas deben ingresar a un enlace de sitio web para conocer los detalles, ingresar su información y los delincuentes cibernéticos terminan robando sus datos personales.
La Municipalidad ha indicado que las entidades más afectadas son la PMT, Emetra, Empagua.
Recordatorios y recomendaciones.
Las autoridades municipales recuerdan que los únicos medios para realizar pagos son los bancos del sistema y el sitio web oficial ya que de lo contrario son acciones malintencionadas.
Además recomienda:
- No abrir estos enlaces.
- No compartir información personal.
- Consultar en los canales oficiales para evitar caer en pagos no solicitados o robo de datos personales.