La Municipalidad de Guatemala alerta por estafa a través de mensajes de texto

La Municipalidad de Guatemala ha alertado a la población sobre mensajes de texto fraudulentos que pretenden hacer creer a los usuarios que deben pagar multas o facturas.

La modalidad de esta estafa se basa en que las personas deben ingresar a un enlace de sitio web para conocer los detalles, ingresar su información y los delincuentes cibernéticos terminan robando sus datos personales.

La Municipalidad ha indicado que las entidades más afectadas son la PMT, Emetra, Empagua.

Este tipo de mensajes de texto son estafas aseguraron las autoridades. (Foto: Amílcar Montejo)

Las autoridades municipales recuerdan que los únicos medios para realizar pagos son los bancos del sistema y el sitio web oficial ya que de lo contrario son acciones malintencionadas.

Además recomienda:

Está circulando información falsa que no fue emitida por la Municipalidad de Guatemala. (Foto: Municipalidad de Guatemala)