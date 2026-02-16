Las similitudes y diferencias entre el estado de Sitio y el estado de Prevención

-

Con la disposición del Ejecutivo el estado de Prevención, estaría vigente hasta los primeros días de marzo.

La noche del domingo 15 de febrero el presidente Bernardo Arévalo confirmó que posterior a que finalice el estado de Sitio —17 de febrero— decretará un estado de Prevención con la finalidad de seguir la lucha frontal contra los grupos terroristas.

La Ley de Orden Público regula los distintos regímenes extraordinarios que el Ejecutivo puede decretar cuando el orden público o la seguridad del Estado están en riesgo.

Entre ellos se encuentran el estado de Prevención y el estado de Sitio, los cuales tienen similitudes, pero también diferencias importantes en su gravedad, alcance y consecuencias.

En términos generales el estado de Prevención es una medida preventiva y menos severa, que permite al gobierno controlar reuniones, manifestaciones o situaciones que podrían alterar el orden público.

En cambio, el Estado de Sitio es una medida mucho más grave, que se aplica cuando existe una amenaza seria contra el Estado, como terrorismo o rebelión.

Similitudes

La primera es que ambos son medidas extraordinarias que puede decretar el Presidente de la República para mantener o restablecer el orden público.

En ambos casos, la ley permite limitar ciertos derechos y libertades para controlar situaciones que pueden afectar la estabilidad del país.

Otra similitud importante es que los dos permiten restringir reuniones, manifestaciones y actividades que puedan alterar el orden público.

Por ejemplo, el artículo 8 de la Ley de Orden Público establece que en el estado de Prevención el Ejecutivo puede "limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos y, en su caso, impedir que se lleven a cabo".

Asimismo, el artículo 19 indica que durante el estado de Sitio también se pueden aplicar todas las medidas del estado de Prevención, lo que significa que estas restricciones también son válidas en ese régimen.

Ambos también permiten que el Estado controle la circulación de personas y vehículos, así como intervenir servicios públicos o privados si lo considera necesario para mantener el orden.

Además, en ambos casos el objetivo principal es proteger el orden público, la seguridad del Estado y el funcionamiento de las instituciones.

Diferencias

Las principales diferencias son el nivel de gravedad de la situación que justifica cada uno, la temporalidad y la forma en que se aprueban.

El estado de Sitio tiene una temporalidad de 30 días y además de ser decretado por el Presidente en Consejo de Ministros, tiene que ser ratificado, modificado o improbado por el Congreso de la República.

Mientras que el estado de Prevención, según la Ley de Orden Público, no necesita de la aprobación del Congreso de la República y su vigencia no excederá de quince días. Ambos estados de Excepción pueden ser prorrogados por igual número de días.

Otra diferencia es que el estado de Prevención se utiliza para como bien lo dice su nombre para prevenir alteraciones al orden público, mientras que el Estado de Sitio se decreta cuando ya existe una amenaza grave contra el Estado o el orden constitucional.

El artículo 16 establece que el estado de Sitio puede decretarse cuando existan "actividades terroristas, sediciosas o de rebelión", o cuando haya "indicios fundados" de delitos graves como sabotaje, secuestros, asesinatos o ataques armados.

Incluso, la ley señala que estos hechos pueden ser considerados como constitutivos de guerra civil, lo cual demuestra que el estado de Sitio responde a situaciones mucho más graves que el estado de Prevención.

Otra diferencia importante es el papel del Ejército, pues durante el estado de Prevención, el control sigue siendo principalmente civil, aunque se pueden militarizar algunos servicios.

Sin embargo, en el estado de Sitio, el artículo 17 de la Ley establece que el Presidente ejercerá el gobierno "en su calidad de Comandante General del Ejército, a través del Ministro de la Defensa Nacional", lo que significa que el control pasa a tener un carácter militar.

Además, el estado de Sitio permite medidas más severas que el Estado de Prevención, por ejemplo, el artículo 19 autoriza a la autoridad militar a disolver organizaciones sin advertencia previa, ordenar la detención o confinamiento de personas sospechosas sin necesidad de orden judicial y reprimir acciones contrarias al orden por medios preventivos, defensivos u ofensivos.

Estas medidas no están permitidas en el estado de Prevención, lo que demuestra que el estado de Sitio implica restricciones mucho más fuertes a los derechos individuales.

También hay una diferencia en el carácter preventivo o reactivo, pues el estado de Prevención busca evitar que ocurran problemas, mientras que el estado de Sitio se aplica cuando ya existe una amenaza grave o un conflicto serio contra el Estado.

Al final, ambos estados de Excepción buscan proteger el orden público, pero el estado de Prevención es una medida de advertencia y control, mientras que el estado de Sitio es una medida extrema que se utiliza cuando el Estado enfrenta una amenaza grave a su estabilidad o seguridad.