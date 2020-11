Enome mural pintado en colonia de Mixco sorprende a los vecinos

La Municipalidad de Mixco pintó una obra de arte sobre varias paredes de la colonia Nueva Montserrat, la cual ha llamado la atención de los internautas, los vecinos y visitantes del área.

Se trata de un paisaje inspirado en la naturaleza de Guatemala, con lagos y cataratas, donde habitan venados y distintas aves nativas.

La obra ocupa varias paredes en la Manzana N, de la colonia Nueva Montserrat, en la zona 3 de Mixco, frente a un área verde.

Su autor es el artista es José Luis Hernández, quien fue apoyado por Didier Santos y Jeremías Cuac.

"Me inicié como rotulista, luego, estudiando me dediqué a pintar y, en lo personal pinto cuadros. Hace 15 años la Municipalidad de Mixco me dio la oportunidad de trabajar y lancé un proyecto para intervenir las paredes y, desde entonces, me dedico a hacer murales", dijo José Luis.

El proceso de la realización del mural en Mixco. (Foto: Mynor Espinoza/Municipalidad de Mixco)

Mynor Espinoza, vocero de la municipalidad de Mixco, explicó a Soy502, que Hernández, de 58 años, ha realizado intervenciones similares en escuelas públicas (colonias Berlín, Lo de Coy y Ciudad Satélite), además en centros de salud.

También contó que el pintor es el responsable de transformar con su arte el "Mirador de Santo Domingo", y es el autor del dibujo que está en la entrada de Mixco, además de realizar retoques a la Iglesia Santo Domingo, en la zona 1 mixqueña.

(Foto: Mynor Espinoza/Municipalidad Mixco)

Espinoza agregó que el trabajo en Nueva Montserrat tomó un mes y que el resultado, incluso, ha sido motivo para que los vecinos se tomen fotografías en el lugar.

"Uno de los objetivos es atraer turismo a la ciudad de Mixco y plasmar imágenes que tenemos en Guatemala y sentirnos orgullosos de nuestro país", expresó el vocero.

(Foto: Neto bran)

(Foto: Neto Bran)

(Foto: Neto Bran)

(Foto: Neto Bran)

(Foto: Neto Bran)

