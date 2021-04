Lee MacMillan, conocida por sus viajes por el mundo a bordo de su camioneta junto a su expareja Max Bidstrup, falleció a los 28 años de edad.

Esta semana se dio a conocer que la influencer había desaparecido. Joshua Morton, teniente de policía de Santa Bárbara, informó que MacMillan fue arrollada por un tren de Amtrak en Santa Bárbara, California.

En la cuenta oficial de Lee se dio a conocer que la joven tomó la decisión de quitarse la vida. En un mensaje se lee en cuenta:

“Después de vivir una vida extraordinaria y librar una valiente batalla contra la depresión, nuestros corazones están destrozados al compartir que Lee se quitó la vida el viernes. Ella era la luz más brillante, una fuerza magnética de la naturaleza y muchos la amaban”.

La aventurera había revelado a sus seguidores que batallaba con la depresión, sus familiares pidieron no estigmatizarla y hablaron de la urgencia por enfrentar los temas de salud mental.

Max, su exnovio con quien compartía su cuenta de viajes, se despidió de ella con un emotivo mensaje:

“Fuiste lo mejor que me pudo pasar. Eras la mejor persona que he conocido. Me enamoré de ti el día que nos conocimos, pero aún tan fuerte que dijiste ‘Te amo’ primero. Nunca dejé de amarte Mountie, espero que lo sepas. Siempre apreciaré mi tiempo contigo en este mundo y espero más allá de la esperanza verte en el próximo”.

Lee era conocida por sus viajes. (Foto: Oficial)

Jordan Chiu, su actual pareja también le rindió homenaje:

"Eras un sueño más allá de mis sueños más salvajes. Llenaste mi corazón hasta reventar y lo estiraste más de lo que jamás imaginé que fuera posible. Eras mi persona, mi pareja, mi mejor amiga. Cada día contigo fue una aventura y espero que, donde sea que estés, hayas encontrado paz y acurrucamientos. Descansa tranquilo cachorra. Te quiero más de lo que nunca sabrás”.

