Músico y conductor hacen "burlas" a música de Ricardo Arjona

El famoso periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante entrevistó a Andreas Zanetti y en la conversación mencionaron "burlas" acerca de la música de Ricardo Arjona.

El controversial comunicador y conductor conversó con el humorista, escritor, músico y cantante, para el programa "El minuto que cambió mi destino", que se transmite los sábados por el canal mexicano Imagen TV y el cantautor guatemalteco salió a colación cuando Infante dio a entender que su música era muy básica.

"Entré a seminario, iba a ser fraile, nada más quería rezar, meditar, estar en consonancia con Dios, en aquella época no quería casarme pero justo apareció mi mujer y su deleitoso cuerpeciño y dije a esta gazelita sí, renuncié a mis votos y me caso, nos venimos, me asaltan en México, me traumé tanto que dije: 'me voy' y me fui a Querétaro y pasó exactamente lo mismo en un bar que yo entré a trabajar de pianista, mentira, iba a echar el palomazo (hacer un acto improvisado)", inició mientras tocaba el piano y luego contaba que era pianista pero descubrió que podía contar chistes bien y dedicarse al humor.

Luego Gustavo Adolfo habló del nacional: "Ahí es cuando te das cuenta que no todo lo que brilla es oro musicalmente hablando, por ejemplo hablando del gigante guatemalteco Ricardo Arjona, que es un tanto limitado musicalmente, ustedes que saben de música, de la producción de Ricardo, ¿no?"

De inmediato Andreas respondió: "Hoy me voy a sincerar, tengo un monólogo que a la gente le gusta mucho sobre Arjona donde me burlo de sus secuencias armónicas, donde digo que todo es esto" y comenzó a tocar con una sola entonación varias canciones del famoso como "Jesús, verbo no dustantivo", "Te Conozco" y "Quién diría", entre otros.

"Me río de estas cosas, pero es una rutina que la gente se ríe muchísimo y una cosa te digo y que quiero aclarar en este momento: ¡lo admiro mucho!, hay gente que sí cree que realmente yo alucino a Arjona, yo quisiera, ya quisiera yo, haber tenido un éxito, uno de todos los que ha tenido Arjona, además Sabina dijo una cosa una vez y se me hace totalmente cierto, 'todo aquel que se sube a un escenario a ganarse el pan merece todo mi respeto' y Arjona es uno de ellos y lo hace magistralmente".

"Y es un Animal nocturno", aclaró Infante. "Sí hay canciones, hay algunas cosas que digo: 'qué es esto', pero todos tenemos nuestro bemoles y en general hay cosas padres", concluyó.

¿Quién es Andreas Zanetti?

Es un showman considerado como uno de los mejores de México. Su espectáculo combina comedia, música, cultura e ingenio verbal.

