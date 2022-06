Turquía cambia de nombre y la ONU la reconoce así

La ONU acuerda cambiar el nombre de Turquía por Türkiye

Este jueves, las Naciones Unidas (ONU) confirmaron haber aceptado una solicitud del gobierno de Ankara, Turquía para cambiar su nombre oficial a Türkiye.

El pasado miércoles, el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric dijo que recibieron una carta del ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, solicitando usar el término "Türkiye" en lugar de Turquía en cualquier ámbito.

Autoridades confirmaron que la ONU reconoció dicha petición desde el momento de recibir la carta. Y es que el país se llamó a sí mismo Türkiye en 1923, después de declarar su independencia.

The United Nations has agreed to change Turkey’s name to ‘Türkiye’, following a request from Ankara.



On Wednesday, UN spokesman Stephane Dujarric said a letter had been received from Turkish foreign minister Mevlut Cavusoglu addressed to #Turkeyhttps://t.co/DuS9Un3pLi pic.twitter.com/XT4tvLHPtJ — Report Dailys.com (@reportdailys) June 2, 2022

¿Cuál es la razón del cambio?

El cambio de nombre surge para evitar confusión con la palabra "turkey". que en inglés significa "pavo", por lo que se busca disociar el nombre de la nación del popular ave estadounidense de la cena de Acción de Gracias, entre otras connotaciones que no favorecen al término.