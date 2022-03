Nailea Norvind fue captada con su joven novio, 17 años menor que ella

La actriz Nailea Norvind fue captada con su nuevo novio, quien es 17 años menor que ella.

Nailea Norvind ha preferido mantener su vida personal en privado, todo lo relacionado a sus noviazgos y su familia a quedado en reserva. Sin embargo, hay momentos que no se les escapan a los paparazzis.

La actriz fue fotografiada en las calles de la Ciudad de México junto a su nuevo novio, de acuerdo con fuentes cercanas a la pareja, la actriz lo acompañó al oftalmólogo.

Asimismo, se reveló que Nailea le lleva 17 años, es decir, la actriz tiene 52 años y él 35 años.

Se trata de Patricio Mercades, un joven argentino, quien es fotógrafo y artista visual.

17 años no son nada, Nailea Norvind y su nuevo novio fueron vistos en CDMX pic.twitter.com/GRhIIg45bW — el_aca (@elaca13) March 22, 2022

Entusiasmada en su nueva relación

Una fuente cercana a la actriz reveló que se encuentra muy entusiasmada y enamorada en su nueva relación, incluso Patricio y ella ya viven juntos en un departamento de la Condesa.

La actriz espera no ser cuestionada sobre su vida amorosa, teniendo claro que, para ella, la diferencia de edades no es ningún problema, pues no es la primera vez que tiene un novio menor.