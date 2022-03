Residente aclara el mensaje de su polémica canción contra J Balvin

Residente ofreció una entrevista en donde detalla la razón del mensaje a J Balvin en su canción junto a Bizarrap.

En una entrevista concedida para el medio GQ, Residente habló sobre la polémica canción que lanzó junto al Dj y productor argentino Bizarrap, refiriéndose a su choque con el colombiano J Balvin.

Residente mencionó que su canción iba a dirigida a J Balvin, pero también podía ser un mensaje para el resto de la industria musical que según él antepone la fama por encima del trabajo duro.

“ Ha sido muy chévere regresar a los escenarios después de la pandemia y empezar con ese tema en vivo, ya que es una canción que te cuenta cómo está la industria actual. Más allá de tirarle a un personaje concreto como J. Balvin podría ser dedicada a otro artista ” Residente.

En la plática Residente también mencionó que J Balvin se lo merecía por ser irrespetuoso con su carrera y la de muchos escritores.

"Por la falta de ética que tiene a la hora de respetar la posición del escritor y sé que desde ahora no sólo él sino muchos que no escriben y no muestran este respeto comenzarán a hacerlo”, continuó René Pérez.

El boricua dejó claro también: “Yo establecí con esta canción las diferencias entre ser famoso y ser artista y el valor que tiene la palabra. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero el poder la palabra no se compra y no puedes detenerlo”.

Recuerde la canción que lanzó Residente: