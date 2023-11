¡Al suelo! Nancy Calderón sufre tremenda caída en plena grabación de video

-

Nancy Calderón compartió con sus seguidores el momento en el que sufrió una aparatosa caída mientras grababa un video con motivo de la celebración de Halloween.

La conductora del espacio estelar de Noti7 se tomó con humor su altercado al lucir como Morticia de la Familia Addams mostrando el instante en el que perdió el equilibrio al caminar por unas escaleras en un lugar público.

Foto: Oficial

Con una melena negra larga y los labios de rojo, sosteniendo una rosa en la mano, Calderón lució como el famoso personaje que ha sido muy popular en el cine y la televisión.

"Como toda creadora de contenido me divierto pero a la vez pasan este tipo de cosas, en mi favor puedo decir que no me dolió", escribió en un mensaje acompañado de un clip donde mientras da un paso su pie se enreda con el largo del vestido.

La famosa se rió de sí misma y compartió con alegría impresionantes fotografías de su disfraz.

¿Quién es Nancy Calderón?

Nancy fue presentadora de noticias del Canal de Gobierno, también informó acerca del acontecer nacional en TN23 y ahora forma parte de Noti7 en horario estelar junto a María Renée Pérez Yonker y Luis Pellecer.

MIRA EL VIDEO:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nancy Calderón (@nancycc28)