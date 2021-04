Volcán Pacaya: las impactantes imágenes satelitales de la NASA

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, publicó fotografías satelitales del Volcán de Pacaya, que ha aumentado su actividad en los últimos días y es visto desde el espacio.

A través de las cuentas oficiales de la agencia estadounidense, responsable del programa espacial civil y la investigación aeroespacial, se mostraron fotografías de la lava corriendo.

"Los flujos de lava del Pacaya, uno de los volcanes más activos de Guatemala, se están acercando a algunas aldeas cercanas", se lee en el post.

La Nasa hizo una descripción de lo que ocurre actualmente en el área, para los fanáticos estadounidenses de la vulcanología.

"El 29 de marzo de 2021, el Operational Land Imager (OLI) del satélite Landsat 8, adquirió datos para obtener una imagen en falso color de la erupción. La imagen combina luz infrarroja y roja de onda corta (bandas OLI 7-6-4) para distinguir mejor la firma de calor de la lava volcánica en medio de la vegetación y las nubes. (El Sentinel-2 de Europa obtuvo una vista de falso color similar el 4 de abril, mientras que el instrumento ASTER en el satélite Terra de la NASA adquirió una imagen infrarroja térmica el 5 de marzo). contexto para un área que a menudo está bañada por nubes".

"El movimiento del flujo de lava es relativamente lento y se ha ramificado en cuatro brazos a lo largo del flanco occidental de Pacaya, los temblores volcánicos han sido casi constantes, según Sismología Nacional de Guatemala. La roca fundida ha provocado incendios de vegetación, incluidos daños en algunas plantaciones de café y aguacate cerca de 'El Patrocinio' y 'El Rodeo'", afirmaron, agregando que hay preocupación por las comunidades de los flancos occidental y sur, pues, un aproximado de 4 mil personas viven a menos de 5 kilómetros (3 millas).

"... Durante varias semanas, el volcán ha estado alimentando fuentes y flujos de lava, mientras arroja columnas al aire en lo que los científicos denominan: 'actividad estromboliana'. Las columnas de gas y cenizas se han elevado hasta 4 mil 500 metros sobre el nivel del mar, desde el cráter de la cumbre de Mackenney, que tiene 2 mil 500 metros de altura. La lava fluyó de 2 a 3 kilómetros (1,5 a 2 millas) por el flanco oeste de Pacaya", se explica en el sitio.

ESTAS SON LAS IMÁGENES MONITOREADAS POR LA NASA:

Nasa compartió estas sorprendentes imágenes. (Foto: NASA)

Así luce el volcán Pacaya desde el espacio. (Foto: NASA)