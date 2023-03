NASA descubre asteroide que podría impactar contra la Tierra

El asteroide está siendo rastreado por la NASA, ya que tiene probabilidades de chocar contra el planeta Tierra en un futuro.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ha detectado un nuevo asteroide que según los expertos, "tiene muy pequeña posibilidad de impactar contra la Tierra".

El objeto rocoso que tiene 50 metros de diámetro fue nombrado "2023 DW" y podría chocar contra nuestro planeta dentro de 23 años en el día de San Valentín, es decir el 14 de febrero de 2046.

"A menudo, cuando se descubren nuevos objetos por primera vez, se necesitan varias semanas de datos para reducir las incertidumbres y predecir adecuadamente sus órbitas en años futuros", explicó la NASA.

En ese sentido, científicos continuarán monitoreando el asteroide para determinar nuevos factores que hagan más precisa la información de su rumbo e impacto.