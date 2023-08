“El negocio se les va a terminar”: la promesa del Presidente electo

-

El presidente electo Bernardo Arévalo conversó con Soy502 respecto a la coyuntura nacional y sobre algunos planes que tiene para el país durante su administración.

EN CONTEXTO: TSE oficializa a Bernardo Arévalo como Presidente

Según el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, hay actores interesados en bloquearlos, porque están tratando de "evitar de cualquier modo que se les termine el negocio, pero el negocio se les va a terminar".

Además del recurso de nulidad que presentaron en el TSE tras la resolución el Registro de Ciudadanos y del amparo en la Sala Segunda ¿habrá alguna otra acción legal para detener las acciones de la FECI y el Juzgado Séptimo?

Esperamos a ver la resolución del recurso de nulidad que deben conocer los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) relacionado con la resolución del Registro de Ciudadanos, que (suspendió provisionalmente al partido Movimiento Semilla).

Es tan evidente la nulidad que no creemos que allí vaya a haber necesidad de algo más.

Ya hemos presentado lo que creemos necesario y estamos listos para continuar defendiendo los resultados que vayan dando las distintas jurisdicciones.

Lo que es claro es que no vamos a claudicar en defender nuestros derechos y la justicia y sobre todo, exigir el respeto a la voluntad del pueblo de Guatemala.

¿Han contemplado acudir a las cortes? ¿Confían en las cortes?

En su momento presentamos un recurso ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de las acciones de la FECI (Fiscalía Especial contra la Impunidad) y del juez Séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana, que nos dio un amparo temporal que después se convirtió en un amparo definitivo de la Corte Suprema de Justicia.

Esperamos que con las acciones presentadas se termine de aclarar la ilegalidad absoluta de las acciones que está haciendo la FECI con el juez Orellana y que ya con esa resolución podamos seguir adelante tranquilamente. Si la resolución no es favorable, entonces veremos cuáles son los caminos de apelación que tenemos.

¿Han considerado acudir a instancias internacionales?

Estamos ahorita muy pendientes de las reuniones que hay en el seno de la OEA (Organización de los Estados Americanos) donde está abierto el caso de Guatemala y se está revisando.

Ayer, incluso, vimos una declaración sumamente dura de la Secretaría General (de la OEA) sobre la constante violación desvergonzada de la legalidad en Guatemala, el atentado y la persecución política que existe contra nosotros.

Nos reconforta ver que a nivel internacional existe un reconocimiento amplísimo, de pared a pared, que no tiene carácter doctrinario, alrededor de que en Guatemala lo que está sucediendo es un ataque contra la democracia y que se está haciendo desde estas instituciones de justicia al atacar al Movimiento Semilla.

(Foto: Wilder López/Soy502)

A su criterio ¿cuáles son las intenciones reales de todas las acciones emprendidas por el MP y el Juez Séptimo?

Lo primero es constatar que la FECI y el juez Séptimo están impulsando acciones flagrantemente ilegales, porque están violando todos los principios. La única autoridad que puede tomar decisiones alrededor de la suspensión de un partido (político) de acuerdo con la legislación guatemalteca es el TSE, eso está establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos que es una ley de rango Constitucional. No puede un tribunal de orden menor venir a asumir las funciones de un Tribunal.

Sin embargo, lo siguen haciendo. Y las causales para la suspensión temporal, permanente, etcétera, están establecidas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, no en ninguna otra ley.

Pese a ello, esto sigue adelante... Lo que vemos es una determinación a utilizar medios ilegales..., (y) al aparato de justicia... en contra del Movimiento Semilla.

Si pregunta quién y por qué, pues lo único que tenemos claro es que son esos que están perdiéndolo todo, porque llegará al Gobierno una opción que no hará concesiones con la corrupción.

¿Cree que el fin último es que usted o los diputados no tomen posesión o que queden fuera de la bancada?

Sabemos que hay varios escenarios, pero que Karin Herrera y yo no asumamos ya es imposible desde el punto de vista legal a partir de la certificación que ha dado el TSE de los resultados.

Por supuesto que alrededor de la bancada existen distintas medidas, pero estamos claros que son cuestiones de índole ilegal, por lo que estamos planteando los recursos jurídicos para evidenciarlo confiando en que las instancias superiores actuarán conforme a derecho.

Y si no sucede ¿tienen ustedes un plan B?

Confiamos que eso se va a resolver mucho antes.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Algunos consideran que al concluir el proceso electoral el 31 de octubre, las acciones contra Semilla tomarán más fuerza.

Tenemos un equipo jurídico que está ocupándose de esos temas, porque la doctora Herrera y yo estamos ocupados en prepararnos, armando el nuevo Gobierno. No dejamos que nos distraigan esta serie de temas. Estamos ocupados preparando el equipo de transición, el proceso de articulación, preparando el Gabinete, eso nos está ocupando el tiempo y tenemos un equipo legal que se encarga de esas cuestiones.

Cambiando un poco de tema ¿cómo se enteró del "Plan Colosio" para asesinarlo?

De tres distintas fuentes recibimos información sobre la existencia de un plan. Una de ellas mencionaba que se le había puesto "Plan Colosio", pero es información que no podemos comprobarlo. Sencillamente, nos preocupó porque vino de tres distintas direcciones.

Posteriormente la Fiscalía contra la Extorsión nos informó que en el marco de una investigación que no tiene nada que ver con los temas electorales o políticos, escucharon de cierto grupo criminal sobre un plan en contra de mi persona. Entonces hicieron la advertencia que corresponde y nosotros lo hicimos saber a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y a partir de allí, emiten las medidas cautelares.

¿Con el Gobierno tuvieron algún acercamiento tras lo ocurrido?

El Presidente (Alejandro) Giammattei se comunicó inmediatamente. Ese mismo día en la tarde tuvimos una reunión con el Ministro de Gobernación, al día siguiente se incluyó a mi equipo para reforzar el marco de seguridad que tiene la doctora Herrera y yo.

¿Cómo se siente usted? ¿Qué ha cambiado a partir de ese momento?

Bueno, yo era una persona que nunca he tenido personal de seguridad conmigo. Alguna vez cuando estaba en el servicio diplomático había chofer de la Embajada, pero yo nunca he tenido un chofer personal y ahora, es andar con un aparato de seguridad porque no puedo salir solo a la calle por razones de seguridad.

Hay una serie de limitantes y condicionantes que son las que están presentes.

¿Eso cómo lo hace sentir?

Al final, es el tipo de cuestiones donde uno tiene que irse acostumbrando porque son las condiciones en que nos toca ejercer la función para la que hemos sido electos.

(Foto: Wilder López/Soy502)

¿Cree que eso es lo correcto?

Yo aspiro a que en Guatemala lleguemos a ser como esos países donde los funcionarios públicos no necesitan andar con guardaespaldas, porque son países que han llegado a pacificar sus relaciones internas, no hay amenazas de violencia.

Esperar que nosotros empecemos a sentar las bases de ese proceso.

¿Qué ha cambiado en su vida desde que pasó la segunda vuelta? ¿Cómo ha sido esa transición?

Nos hemos ido adaptando gradualmente a una dinámica que está centrada en la preparación para la función de Gobierno. Con mi esposa estamos muy entregados a ese nuevo rol. Es una dinámica distinta. Es parte de lo que corresponde en este momento.

Hablando de su administración ¿Cuáles serán las tres acciones que tomará tras asumir la presidencia?

Más que decir tres aisladas, nosotros en este período de transición vamos a trabajar con los equipos para identificar cuáles son las medidas más viables y de mayor impacto que podemos entregar a corto plazo en áreas críticas.

Una de estas áreas es el tema de la corrupción. Estamos viendo una serie de medidas para atacar este flagelo, algunas ya las hemos hecho públicas como la preparación del código de ética y el establecimiento de los procesos de verificación de contratación, para asegurar que las personas que llegan son personas probas y capaces en cada uno de los puestos. Hay acciones alrededor de esta área.

Pero estamos buscando otras acciones muy concretas en otras áreas que demuestren esa intención. Queremos identificar aquellas que lancen señales a los actores internacionales con el fin de atraer inversiones y generar empleo, así como aquellas tendientes a generar esa dinámica de trabajo conjunto donde los sectores sociales y económicos participen de manera constructiva y armónica para sacar todos juntos al país del pantano donde se encuentra en este momento.

¿Qué podrían esperar los guatemaltecos cuando lleguen los primeros 100 días de Gobierno? ¿Qué cambios sustanciales podrían obtener?

En 100 primeros días los cambios sustanciales que habrá son demostraciones claras de la voluntad política de un Gobierno que da señales de que tiene la mayor intención de cumplir con los objetivos para los que fue electo.

Eso incluiría en el área de corrupción una serie de medidas, en el área económica una serie de medidas, en el área de diálogo una serie de medidas, para identificar cómo podemos avanzar todos juntos en esta dirección.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Pero en áreas como seguridad; las extorsiones son uno de los flagelos que más aquejan a la población y no sólo extorsiones, hay un sin fin de problemas que aquejan a los guatemaltecos. Esos temas ¿cómo los va a abordar en los primeros 100 días?

Allí tenemos una serie de medidas pero no se las puedo anunciar, porque le estoy mostrando las cartas de lo que quiero hacer, y podríamos alertar a los delincuentes, pero tenemos un plan de acción para los primeros días.

Le puedo decir, por ejemplo, tomamos la decisión de hacer una lucha contra el contrabando, pero una lucha muy fuerte. Una de las acciones será crear un comando conjunto con la Policía Nacional Civil para integrar distintas instituciones y comenzar a facilitar ese trabajo. Hay algunas medidas que van a ser tomadas, pero en esta área sobretodo hay que tener cuidado en lo que se devela.

Sin mencionar las medidas o acciones ¿Cuáles serían los resultados que usted esperaría alcanzar en los primeros 100 días, en materia de Seguridad, por ejemplo?

Lo que vamos a poder tener es un mayor nivel de organización institucional para hacerle frente a este problema y mensajes muy claros a las bandas organizadas, a los criminales, de la determinación que tiene el Gobierno de entrar a combatirlos.

¿Qué pasará con la fiscal General Consuelo Porras luego de que asuma la presidencia? ¿Ella va a continuar en el cargo?

Nosotros ya hemos hecho público que le estamos pidiendo la renuncia a la Fiscal General y esperamos que ella tome una decisión y después lo que podemos asegurar es que actuaremos estrictamente dentro de las competencias que nos asigna la ley.

Es decir que si ella no renuncia ¿ustedes podrían presentar acciones legales para que lo haga?

Nosotros esperamos a ver cuál es el resultado de esta primera acción y a partir de allí identificaremos qué es procedente llevar a cabo.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Usted ha hablado de cambiar las cosas en el país y los presidentes siempre han sido criticados por el salario que perciben en un país tan pobre como Guatemala, algunos han prometido reducirlo, pero al tomar el poder, no lo hacen ¿qué propone usted?

Son 150 mil quetzales mensuales. Yo anuncié públicamente que el salario va a ser recortado. Es algo que ya hemos dicho.

¿A cuánto?

Eso es lo que estamos estudiando, porque tiene que ser hecho en relación a el conjunto de los niveles salariales dentro del Estado. Y no será sólo el salario presidencial, la lógica es llegar a un momento donde nos aseguremos que haya salarios justos proporcionales y equitativos en las distintas capas de dirección del Estado, porque en este momento tenemos salarios diferentes entre Ministerio y Ministerio.

¿Se van a equiparar?

Vamos a hacer un estudio para lograr que esto esté sistematizado y que tenga una racionalidad dentro de las capacidades del Estado.

¿Es decir que habrá reducciones en los ministerios?

En algunos casos seguramente habrá reducciones, en otros, tal vez no, pero para eso se necesita un estudio comparativo.

Además, se impulsarán reformas a la Ley del Servicio Civil y muchos de estos elementos estarán regulados, pero no vamos a esperar a que se hagan los cambios, sino que vamos a empezar nuestro propio esfuerzo de sistematización para alcanzar mejores criterios en esa área.

Ahora que ya se oficializaron los resultados electorales ¿Cuántas personas tiene ya confirmadas en el Gabinete?

No, no puedo dar nombres, pero puedo decir que van confirmados siete, la mitad del Gabinete y algunas secretarías.

¿Qué ministerios?

No, no puedo revelarlo aún.

Es increíble cómo hay de especulación alrededor del tema del Gabinete, de quién va a estar, yo sólo puedo dar una garantía. Será un Gabinete muy competente y capaz, de gente que además de ser honrada, conocedora de sus temas, van a ser muy buenos gerentes y no es un Gabinete hecho exclusivamente de cuadros del partido, estamos yendo a buscar cuadros de otras personas a nivel personal.

Se está armando un Gabinete fundamentalmente a partir de la convergencia alrededor de nuestro plan de Gobierno y el compromiso de entregar los resultados que se necesite.

